Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Tem 2020 - 15:13- Sağlık G: 06 Tem 2020 - 15:24

Hangi besinler ödem atmaya iyi gelir?

Vücutta ödem neden oluşur? Ödem atıcı yiyecekler ve tarifler nelerdir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, ödeme dair merak edilenleri açıkladı.
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeyen ödem bazen de bir takım sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Her yaşta insanı etkileyebilmektedir fakat özellikle de kadınlarda daha sık yaşanmaktadır. El, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen ödem, vücudun sıvı toplayarak şişmesi şeklinde gelişmektedir.

**

Vücut ödemi genellikle, aşırı tuz tüketimi sonucu ve hareketsiz kalınmasından kaynaklanabilmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili, ödemin başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Bundan dolayı da sadece beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile dahi, ödem oluşumunu önlemek ve ödemden kurtulmak mümkündür. Diğer yandan bazı ilaçların yan etkileri de ödem oluşumuna neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise kesinlikle doktora danışmadan hareket edilmemelidir. Çünkü bazı bitkisel otlar ya da besinler ilaçlar ile etkileşime girebilmekte ve tehlike oluşturabilmektedir.  Ödem oluşumundan korunmak ve ödem oluşumunu önlemek için ise kızartma şeklindeki yiyeceklerden kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden, hazır sos ve baharatlardan tuz ve sodyum içeren gıdalardan uzak durmak en iyi sağlıklı beslenme sistemi olacaktır.

Ödeme iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Birtakım besinler ödemin vücuttan giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek ödemden kurtulmak mümkündür.

·         Su; Vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemlidir kilo başına içilecek 30 ml su, ödemin oluşmasına engel olup vücut suyunu dengelemeye yardımcı olacaktır.

·         Yoğurt; Zengin probiyotik içeriği ile yoğurt hem vücudun dezenfekte olmasına yardımcı olmakta hem de ödemlerin giderilmesinde destek sağlamaktadır. Özellikle de az yağlı yoğurt, ödem oluşumunun atılması açısından daha etkilidir.

·         Salatalık; Zaten tüm vücut sağlığı için faydalı bir sebze olan salatalık, zengin su içeriği sayesinde vücudun ihtiyacı olan suyu sağlamada destek olup ödem oluşumunu engellemektedir.

·         Maydanoz; Özellikle de sabahları kahvaltıda tüketilen maydanoz idrar söktürücü özelliklere ve böbrek fonksiyonları geliştirici özelliği sahiptir böbreklerin temizlenmesini sağlayan maydanoz çok iyi bir C vitamini deposudur.

·         Yeşil çay; zengin antioksidan özelliği sayesinde ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur günde içilecek üç fincan yeşil çay kontrollü tüketim için önerilebilmektedir

·         Ananas; Doğal bir detoks meyvesi olan ananas, içerdiği zengin organik bileşenler sayesinde ödem oluşumunun önlenmesine ve ödemin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

İşte ödem atıcı tarifler!

Tarif 1:

·         1 orta boy kırmızı pancar

·         1 adet yeşil elma

·         1 çay kaşığı zeytinyağı

·         2 adet havuç

Yapılışı;

Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve zeytinyağı ekleyip için.

Tarif 2:

·         1 orta boy salatalık

·         3 adet kereviz sapı

·         Çeyrek limon suyu

·         250 ml yeşil elma suyu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karına tüketin.

Tarif 3:

·         1 bağ maydanoz sapı

·         3 yaprak nane

·         1 avuç dereotu

·         2 adet salatalık

·         1 adet elma

·         1 bardak su

Yapılışı;

Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Suyu ekleyerek, ikindi ara öğününde tüketebilirsiniz.

Tarif 4:

·         1.0 lt su

·         1 yemek kaşığı elma sirkesi

·         1/3 demet maydanoz

·         3-4 dilim elma

·         3-4 dilim zencefil

·         2 dilim ananas

Her yemekten önce 1 bardak kadar tüketebilirsiniz.

Tarif 5:

Ödem atıcı bağırsak dostu tarif;

·         1 bardak yeşilçay (demlenmiş soğutulmuş)

·         1 adet salatalık

·         1 dilim ananas

·         10 tane kiraz

·         5 dal maydanoz

·         1 tatlı kaşığı çörekotu veya keten tohumu

Çekirdekleri ayrılmış olan bağırsak dostu kirazlar ve tüm malzemeleri smoothie olacak şekilde blenderize ediyoruz ve günde 1 bardak 1 ara öğüne denk geleceğini unutmadan tüketebiliriz.

06 Tem 2020 - 15:13 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hangi besinler ödem atmaya iyi gelir? mask
Hangi besinler ödem atmaya iyi gelir?
“Yasaklar, tam tersine çekici hale gelebilir” mask
“Yasaklar, tam tersine çekici hale gelebilir”
Güneş ışığı zararları mask
Güneş ışığı zararları
Denize girerken bu uyarılara dikkat mask
Denize girerken bu uyarılara dikkat
Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin mask
Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor! mask
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor!
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’ mask
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor! mask
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! mask
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi mask
Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü mask
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi mask
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL