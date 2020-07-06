Roman vatandaşlara prefabrik ev desteği

Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi nedeniyle hazırlanan strateji belgesi kapsamında Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar yapılan çalışmaları gazetemize aktardı. Çokyaşar, kendi yeri olan vatandaşların resmi süreci tamamlamalarının ardından bir ay içerisinde prefabrik evlere kavuşacaklarını belirtti.

PARA ÖDEMEYECEKLER

Kriterlerden bahseden Çokyaşar, “Açılım kapsamında en önemli sorunlarımızdan bir tanesi barınma sorunu. Öncelikli olarak barınma sorunu yaşayan, çok acil olan yerlerle alakalı biz ülke geneli çalışma devletimizle, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla birlikte çalışma yapıyoruz. Pandemiden kaynaklı ciddi zaman kayıplarımız oldu. Prefabrik evlerimizi vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Bu sadece Roman vatandaşlarıyla alakalı değil. Bunun bazı kriterleri var; mesela maaşların evin içerisinde 700 TL’yi geçmemesi; vatandaşın kendi yeri olması, vatandaşın üzerine hiçbir şey olmaması gibi. 1+1 şeklinde, vatandaşın cebinden hiç para çıkmayacak kapsamda çalışma yapıyoruz. Ancak örneğin 30 metrekare olacak bir yer için vatandaş 50 metrekare olsun derse vatandaşın da katkı sunması gerekiyor” dedi.

ÜLKE GENELİ 1000’İN ÜZERİNDE TESPİT

Ülke geneli 1000’in üzerinde tespit yapıldığını belirten Çokyaşar, “Yeri olan ve olmayan vatandaşlarımız çok var. Yeri olmayan vatandaşlarla alakalı biz özel bir çalışma da yapıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Bunu Türkiye’nin birçok yerinde yaparak, örnekleştirerek vatandaşımızın bu sorununa çare bulmaya çalışacağız. Biz uzun zamandan beri bu konuyla alakalı çalışıyoruz. Türkiye geneli 1000’in üzerinde tespit yapıldı. Biz faydalı olmak istiyoruz. Geçen hafta sorunları yerinde görmek amacıyla 3 bin 500 kilometre yol gittim. Devlet bu konuyla ilgili destek veriyor ancak destek alabilmemiz için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bizim üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyoruz” ifadelerinde bulundu.

EVRAKLARINI TESLİM EDENLERE VERİLECEK

Çokyaşar son olarak, “Şu anlık süreçte resmi çalışmaları ve evrak tanzimleri gerçekleştiriliyor. Evraklarını teslim eden, herhangi bir sorunu olmayan vatandaşlara inşallah bir ay sonra teslim edeceğiz. O yüzden vatandaşlarımız evraklarını ne kadar çabuk tamamlarsa biz de o kadar çabuk teslim edeceğiz” dedi.