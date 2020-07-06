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06 Tem 2020 - 15:28- Sağlık G: 06 Tem 2020 - 15:34

Çikolata hem mutluluk hem sağlık veriyor

Çikolata dünyada en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. İçerdiği kakao miktarı yükseldikçe çikolatanın sağlığa olan faydaları da artıyor. Özellikle az işlenmiş bitter çikolatayı uygun miktarlarda tüketmek, vücutta birçok mekanizmanın doğru çalışmasına destek sağlıyor.
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Memorial Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Erdi Abdullah Uğur, “7 Temmuz Dünya Çikolata Günü” öncesinde bitter çikolatanın faydaları hakkına bilgi verdi. Tercihinizi % 70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatadan yana kullanın.

Çikolatanın ham maddesi olan kakao (Türkçede aynı şekilde çevriliyor olsa da “cacao” ve “cocoa” olmak üzere 2 farklı besin mevcuttur) güçlü bir antioksidan yapıya sahiptir. Bu özelliği ile sağlığa birçok katkı sağlamaktadır. Bu güçlü antioksidan etkiden faydalanabilmek için çikolata seçimi yapılırken birkaç kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Kakao ne kadar az işlenmiş olursa antioksidan etkisi o kadar sağlam kalmış demektir. Bu nedenle %70 ve üzeri kakao içeren, daha az işleme maruz kalmış bitter çikolata ürünlerinden yana tercih yapılmalıdır. Sütlü çikolataların şeker içeriği çok yüksek olabilmektedir. Bunun yanında süt tozu vb. maddeler de içerdikleri için bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilmektedir. Çikolata seçimi yapılırken şeker miktarı mutlaka kontrol edilmelidir.

Çikolatanın hastalık savar gücünden faydalanın

Özellikle bitter çikolata çok az işleme uğramış, şekersiz ve yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. Bu gücünü kakaodan almaktadır. Kakao dokularda hasar oluşumuna karşı savaşan koruyucu maddeleri yoğun olarak içermektedir. Bu özelliği ile hastalıkların oluşmasına neden olan inflamasyona karşı etki göstermektedir. Bitter çikolata kalp ve damar sağlığı açısında önemli bir yere sahiptir.İçerdiği yoğun antioksidanlar sayesinde damarlarda plak oluşumuna neden olan ve kötü kolesterol olarak ifade edilen LDL kolesterolün düşürülmesi ve dengelenmesinde rol oynamaktadır. Bununla beraber iyi kolesterol olarak nitelendirilen ve damar içerisini süpürücü – temizleyici etkiye sahip HDL kolesterol seviyesini artırarak korucu etki göstermektedir.

Bitter çikolata görüş netliğini artırıyor

Kakaonun içerisinde sağlıklı kimyasal grubu olan flavonoller bulunmaktadır. Yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata flavonol çeşitlerini yoğun bir şekilde içermektedir. Yapılan son çalışmalar bu sağlıklı kimyasalların beyin- kan akışını artırdığını ortaya koymaktadır. Bu durum bitter çikolatanın Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların zihinsel tedavi basamağında etkin olabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanında yapılan birkaç bilimsel çalışma, bitter çikolatanın görüş açısını geliştirdiğini, netliğini artırdığını ve vizyon anlamında daha geniş bir persfektife katkı sağladığını ifade etmektedir.

Cildi yeniliyor ve güçlendiriyor

Cilt dokusu kendini hızlıca yenileme özelliğine sahip yapılardan biridir. Tüketilen doğru besinler cilde içeriden de destek sağlamaktır. Bitter çikolata içeriğindeki polifenol bileşikler sayesinde cildin nemli kalmasını sağlar, dermatit ve cilt döküntülerini iyileştirmede olumlu etkilere sahiptir. Bununla beraber cildin elastik yapısının korunmasında, güçlenmesinde ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcıdır. En önemli etkisini ise kolajen üretiminin artmasını sağlayarak cildin kendini yenileme kapasitesini güçlendirerek göstermektedir.

06 Tem 2020 - 15:28 - Sağlık

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