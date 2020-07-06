Deva Partisi basın toplantısı düzenleyecek

Deva Partisi Kocaeli Kurucular Meclisi ilk toplantısını geçtiğimiz cumartesi günü yaptı. İl Başkanı Adem Koç, bugün kurucu meclisi bir araya getirecek. Heyet yeniden toplanarak, yarın yapılması planlanan basın toplantısını netleştirecek.