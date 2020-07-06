Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Tem 2020 - 15:40- Siyaset G: 06 Tem 2020 - 15:43

Deva Partisi basın toplantısı düzenleyecek

Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç ve kurucu meclis bir araya gelecek
mask

Deva Partisi Kocaeli Kurucular Meclisi ilk toplantısını geçtiğimiz cumartesi günü yaptı. İl Başkanı Adem Koç, bugün kurucu meclisi bir araya getirecek. Heyet yeniden toplanarak, yarın yapılması planlanan basın toplantısını netleştirecek.

06 Tem 2020 - 15:40 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

AKP’li Yönetici Akbulak’tan genç girişimci Aşar’a ziyaret mask
AKP’li Yönetici Akbulak’tan genç girişimci Aşar’a ziyaret
SP’li Özalay'dan Kızderbent Taş Ocağı’na tepki mask
SP’li Özalay'dan Kızderbent Taş Ocağı’na tepki
Aynacı: İktidara yürüyoruz mask
Aynacı: İktidara yürüyoruz
Erbakan: Büyük sürprizi seçim akşamı yapacağız mask
Erbakan: Büyük sürprizi seçim akşamı yapacağız
Arslan: Değişiklik, iş güvencesinin yok edilmesi olacak mask
Arslan: Değişiklik, iş güvencesinin yok edilmesi olacak
Akpınar: Böyle adalet olur mu? mask
Akpınar: Böyle adalet olur mu?
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’ mask
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor! mask
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! mask
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi mask
Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü mask
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi mask
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL