Ytong, Türkiye’de sağlıklı ve konforlu binaların yapıtaşı

Gazbeton sektörünün lider markası Ytong, birçok önemli özelliğinin yanı sıra çevreci bir yapı malzemesi olarak da öne çıkıyor. Mineral hammaddelerden üretilen ve ısı yalıtımı, depreme dayanıklılık, yangın güvenliği, hafiflik gibi önemli özellikleri bir arada sunan Ytong, tüm üretim ve yönetim faaliyetlerini de çevreyle uyum içinde hayata geçiriyor.

SAĞLIKLI BİR EVDE YAŞAMAK

İnsan sağlığına uygun bir konutun standartlarını, iyi ve fonksiyonel tasarım, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir fiziksel mekâna sahip olması belirliyor. Kaliteli ve çevre dostu malzemeler ile inşa edilmiş konutlar, içinde yaşayanlara konfor ve daha iyi ve çağdaş bir yaşam standardı sunuyor. Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, sağlık sorunlarının artış gösterdiği dünyada, binaların çevreye ve insanlara etkisinin daha fazla sorgulandığına dikkat çekti.

DENGELİ BİR İÇ ORTAM

Öztoprak, “Özellikle evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde daha iyi anladık ki, sağlıklı bir yaşam için evlerimizde dengeli bir iç ortam iklimi yaratmak, günışığı ve doğal havalandırmadan faydalanmak bizler için vazgeçilmez. Ytong olarak nem ve küften uzak bir hayat için nefes alan yapılar yaratmak, enerjiyi verimli kullanmak, doğru malzeme seçimiyle deprem riskine karşın hafif binalar inşa etmek gibi pek çok konuda çözümler sunuyoruz. Mineral hammaddelerden üretilen doğa dostu ürünlerimizle, içinde yaşayanlara artı değer sunan sağlıklı ve kaliteli çağdaş konutlar inşa edilmesine katkı sunuyoruz” dedi.

ÇEVRECİ VE DOĞAL YAPI ÜRÜNÜ

Ytong malzemesinin çevreci özelliğini, içerdiği doğal hammaddeler ve çevre dostu üretim teknolojisi sağlıyor. Ytong tüm dünyada, çevreye karşı hassas ve bilinçle yaklaşan bir inşaat malzemesi olarak tanınıyor. Hammadde kazanımından üretime, şantiyede işlenmesinden yapı ömrüne katkısına ve hatta yıkılan bir binanın tasfiyesine kadar tüm detaylar düşünülerek tasarlanan Ytong, inovatif bir ürün olarak yapılara değer katıyor.

Türk Ytong, ürettiği malzemelerin çevresel etkilerini detaylı olarak ortaya koyan ve dünyaca kabul edilen bir beyanname olan Çevresel Ürün Deklarasyonu’na (Enviromental Product Declaration - EPD) Türkiye’de sahip olan ilk kuruluş olma özelliğine sahip.