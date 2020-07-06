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06 Tem 2020 - 15:59- Siyaset G: 06 Tem 2020 - 16:01

Altınoğlu: Ayak seslerimizi dünyaya duyurduk

Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, Ankara’da yapılan 5’inci Olağan Büyük Kongre ile Genç Parti’nin yeniden Türk siyasi hayatında var olduğunu ve bu gerçekleşen kongre ile ayak seslerini de bütün dünyaya duyurduğunu söyledi
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Genç Parti, 2 Temmuz Perşembe günü Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı Dört Mevsim Salonu'nda 5. Olağan Kongresi’ni 50 il teşkilatından gelen büyük kongre delegeleri ile gerçekleştirdi. Partinin Kurucu Genel Başkanı olan Cem Uzan, kongreye telekonferansla katılarak 2020 Seçim Manifestosu’nu sundu. Kongrede Cem Uzan’ın kardeşi Murat Hakan Uzan partinin yeni genel başkanı oldu. Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ise, kongrede Cem Uzan tarafından açıklanan 2020 Seçim Manifestosu’nu paylaştı.

“18 YAŞIN ALTINDA KİMSE EVLENEMEYECEK”

İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, yapılan 5’inci Olağan Kongre ile partisinin erken veya zamanında yapılacak genel seçimlere yeniden girme hakkı kazandığını, bu nedenle Türk halkına da seçim manifestolarını yayımlandıklarını söyledi. 2020 manifestosu ile seçim vaatlerini sunan Cem Uzan, "İktidarımızda Türkiye’nin ikinci büyük borsası Diyarbakır’a kurulacak. Sınır bölgelerinde kimseye kaçakçı denmeyecek, sınır ticareti için serbest bölgeler kurulacak. 18 yaşın altındaki kimse anne-baba izni olsa bile evlenemeyecek. Boşanmak isteyen kadın 6 ay içerisinde boşanabilecek ve bu kadınlar 2 yıl boyunca da işsizlik parası alacak” dedi.

“İZMİR’DE KRİPTO PARA BORSASI KURULACAK”

Kurucu Genel Başkan Uzan, “Nasıl Amerika’nın LasVegas’ı varsa Türkiye’nin de böyle bir turizm merkezi olacak. Buraya milyonlarca turist gelecek ve milyarlarca dolar Türkiye’ye akması sağlanacak. Kripto para önümüzdeki yılların para birimidir. İzmir’de Kripto Para Borsası kurulacak. Avrupa’da Kripto Para’nın merkezi İzmir olacak. Türkiye’nin yapay zekâ merkezleri kurulacak. Bu iller Eskişehir, Tekirdağ ve Samsun olacak. Adalet yok! Genel af şart. Çocuk ve kadına karşı işlenen taciz suçlarından mahkûm olanlar, cinayet ve cinayete teşebbüs sebebiyle mahkûm kimse asla af kapsamında olmayacak” açıklamalarında bulundu.

“TÜRKİYE SOYULMAZSA ZENGİN BİR ÜLKE”

“Vatandaşımız zenginliği tadacak” diyen Uzan, “Nasıl mı? Türkiye soyulmazsa zaten zengin bir ülke!

İşsizlik maaşı, emeklilik maaşı ve asgari ücret Euro’ya endeksli olacak ve 3 ayda bir otomatik kur ayarlamasından geçecek. Almanya ve Fransa ile mevcut olan ekonomik bağlar en üst seviyeye çıkarılacak. Türkiye’deki tüm futbol müsabakaları televizyondan ‘şifresiz’ olarak yayınlanacak. Gençlik Projesi: Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Borsası’nda halka açılacak. 70 Milyar Euro değerindeki hisselerin %45’i, 18-40 yaş arasındaki tüm gençlerimize bedelsiz olarak verilecektir” diyerek seçim çalışmalarından bazı başlıklar sundu. Partinin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan ise ‘Kollarımızı sıvıyoruz, Başkanımız Cem Uzan'ı devletimizin başına oturtacağız” dedi.

06 Tem 2020 - 15:59 - Siyaset

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