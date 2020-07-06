İYİ Partililerden AKP’li Gönenç hakkında suç duyurusu

Gölcük Adalet Sarayı’na gelen İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Cem Gönenç, İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük ve İYİ Parti İlçe Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Ece Ergüder, sosyal medyadan muhalefete yayınladığı fotomontajla hakaret eden AKP Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hamza Gönenç hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’ndan, “Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız” denildi.