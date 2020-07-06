AK Darıca sahaya indi

AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Açay ve yönetimi, sahalara inerek çalışmalarına devam ediyor. AKP Kâzım Karabekir Mahalle Teşkilatı, Genç Osman Caddesi’ne kurulan cumartesi pazarında stant açarak üye çalışması yaptı. Gerçekleştirilen üyelik çalışmalarında, vatandaşların da partililere ilgi gösterdiği gözlemlendi.