İYİ Parti Körfez’de hedef 10 bin üye

Yoğun bir şekilde üye kayıtlarına başlayan Cahit Sürüm Başkanlığı'ndaki İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı; gece-gündüz demeden üye kayıt çalışmaların sürdürüyor. Gündüzleri Körfez'in çeşitli yerlerine stant kurarak üye çalışmasında bulunan İYİ Parti teşkilatı; geceleri ise sahil bölgelerine stant kurarak üye çalışmalarında bulunuyor. Kadın Politikalarından Sorumlu Başkanı Aynur Vergili de bu üye kayıt çalışmalarına katılarak kadınları organize ediyor, çalışmalarda bulunuyor. İYİ Parti Körfez ilçe teşkilatı hedeflerinin 10 bin üye olduğunu belirttiler.