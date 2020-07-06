Müdür Mert’ten Çakabey ve Atatürk Anadolu’ya ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada okulların 31 Ağustos’ta açılacağı duyuruldu. Koronavirüs sürecinde olumsuz bir durum olmazsa okullar 31 Ağustos’ta kapılarını açacak. Yeni eğitim öğretim dönemine iki aydan az bir süre kala Gölcük’te eğitim yuvalarında da eksiklikler tamamlanıyor. Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, geçtiğimiz günlerde ilçenin önemli okullarından Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul müdürleri ile bir araya geldiği ziyaretlerde Müdür Mert, okullarda incelemelerde bulundu.