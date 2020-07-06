Özvatan’ın yol çilesi bitti

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmit genelinde beton yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi Mevlana Caddesi Özvatan Sokak'ta daha önce toprak olan güzergahı beton yol yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu 300 metre uzunluğundaki toprak yol, beton dökülerek kullanıma açıldı.
YENİ VE KULLANIŞLI
Mevsim şartlarını da dikkate alarak her geçen gün temposunu arttıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Özvatan Sokak'ta yaptığı 7 metre genişliğindeki beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Daha kullanışlı ve yeni bir ulaşım yoluna kavuşan Fatih Mahallesi sakinleri de özverili çalışmalarından ötürü İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.