Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Tem 2020 - 16:32- Ekonomi G: 06 Tem 2020 - 16:36

Türkiye’deki filolarda araçlar daha sık yenileniyor

Her yıl TEB Arval’in de desteğiyle, filo sektörünün durumunu değerlendirmek ve mobilite trendlerinin geleceğine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen Arval Mobility Observatory Barometre’nin 2020 yılı sonuçları açıklandı.
mask

Arval Mobility Observatory filo ve mobilite sektöründeki köklü araştırma ve endüstri bilgi alışverişi platformlarından biri olarak kabul ediiyor.

20 ülkenin dahil edildiği araştırmada bu sene, 300’ü Türkiye’den olmak üzere toplamda 5 bin 600 filo yöneticisinin görüşlerine başvuruldu.

FİLOLARDA ARAÇ SAYILARI

 Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki şirketlerin binek ve hafif ticari ortalama filo sayısı 44 araç iken, araştırmaya katılan diğer ülkelerde şirketlerin ortalama filolarındaki araç sayısı 99 olarak görünüyor. Türkiye’deki şirketlerin filo adetleri dünyadaki diğer ülkelere göre çok daha az seviyelerde seyrediyor. Türkiye’deki şirketler ortalama 26 araçlık binek, 18 araçlık hafif ticari filosuna sahipken, dünyadaki şirketler ortalama 67 araçlık binek, 32 araçlık bir hafif ticari araç filosuna sahip. Türkiye’de filolardaki araçlar 4.8 yılda bir yenilenirken, diğer ülkelerde bu süre 5.4 yıl olarak gerçekleşiyor. Yenileme sıklığı ise özellikle orta ve büyük çaplı şirketlerde daha yüksek oranlarda oluyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER

10’dan az çalışanı olan küçük işletmelerde araç kullanımları neredeyse 6 yıla kadar çıkarken, 250 ve üzeri çalışanı olan daha büyük kurumlarda araç kullanım süreleri 4 yıla kadar düşüyor. Önümüzdeki dönemde Operasyonel Kiralamanın geliştirilmesi planlar dahilinde. Şirket araçlarının nasıl finanse edildiğinin de araştırıldığı Arval Mobility Observatory araştırmasında Türkiye’den katılan şirketlerin yüzde 48’inin peşin satın alımı, yüzde 16’sının operasyonel kiralamayı, yüzde 27’sinin taşıt kredisini, yüzde 10’unun finansal kiralamayı tercih ettiği görülüyor. Çalışan sayısı 99’dan az olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde %54 ile peşin satın alım yöntemi finansman metodları arasında ön plana çıkarken operasyonel kiralama %9 oranında tercih ediliyor.

8 PUANLIK BİR ARTIŞ

 100 ve üzeri çalışanı olan büyük filolara sahip şirketlerde ise operasyonel kiralamanın finansman yöntemi olarak tercih edilme oranı %24 ile ön plana çıkıyor. Türkiye’den araştırmaya katılan şirketlerin filo yöneticilerine önümüzdeki birkaç yıl içinde operasyonel kiralamayı geliştirme tarafındaki planları sorulduğunda ise, tüm ölçeklerde bu oranın geçtiğimiz seneye göre 8 puanlık bir artışla % 40’a çıktığı görülüyor. Bu oran da yine dünya ortalamasının üzerinde.

METODOLOJİ

Arval Mobility Observatory Barometre kapsamında Türkiye'de 2 Ocak - 16 Mart 2020 tarihleri arasında Kantar tarafından veri toplama modellerinin bir karışımıyla 300 Filo Yöneticisi Mülakatı gerçekleştirilmiştir. Telefonla yapılan tam bir mülakat veya telefonla işe alım ve anketi online olarak tamamlamak için gönderilen bir bağlantı. Bu kapsamdaki şirketler, en az bir şirket aracı işlettikleri yerlerdir.

Parametreler aşağıdaki gibidir:

- Şirketlerin% 33'ü 10'dan az çalışanı olan

- Şirketlerin% 20'si 10 ila 99 çalışanı olan

- Şirketlerin% 27'si 100 ila 249 çalışanı olan

- Şirketlerin% 20'si 250 çalışanı ve daha fazlası olan

Bu bağımsız anket için Kantar tarafından Ocak ve Mart 2020 ortaları arasında 5 bin 600 Filo Yöneticisi Mülakatı (4794’ü Avrupa’dan) gerçekleştirildi. Bu yıl genişletilen kapsamda (20 ülke) birçok Avrupa ülkesi (Avusturya, Almanya, Belçika, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Finlandiya) , Danimarka, Norveç, İsveç) artı Rusya, Türkiye ve Brezilya'nın önemli filoları.

06 Tem 2020 - 16:32 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Otomotivde büyük artış mask
Otomotivde büyük artış
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni mask
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
65 yaş aylığına zam geldi mask
65 yaş aylığına zam geldi
Kahvehanelerde oyun oynansın mask
Kahvehanelerde oyun oynansın
Ytong, Türkiye’de sağlıklı ve konforlu binaların yapıtaşı mask
Ytong, Türkiye’de sağlıklı ve konforlu binaların yapıtaşı
Konut kredisinde yeni rekor kırıldı mask
Konut kredisinde yeni rekor kırıldı
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’ mask
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor! mask
Sıcak çay içmek ömrü uzatıyor!
Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi mask
Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! mask
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü mask
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi mask
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL