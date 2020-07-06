18 yıllık cinayette 6 tutuklama!

30 Ağustos 2002 tarihindeo yıl 39 yaşında olan Mustafa Yılmaz’ın ailesi Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Yılmaz’ın kendisine ait otomobili ile birlikte kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. Şahsın bulunamaması üzerine 2009 yılında yetkili mahkeme Mustafa Yılmaz’ın gaiplik kararını verdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadelerdeki çelişkiler nedeniyle şahsın öldürülmüş ihtimali üzerinde durularak bu yıl dosya tekrar açıldı. Yapılan 3 aylık detaylı incelemede olayla ilgili olduğu tespit edilen S.S.,A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D., Kocaeli, Konya ve Karabük’te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

DİRİ DİRİ YAKTILAR

Olay ile ilgili iddialara göre Mustafa Yılmaz bir kadınla yasak aşk yaşadı. Bunun üzerine kadının kocası B.B., Konya’ya giderek eşi M.S.’nin babası S.S.’ye durumu anlattı. Konya’dan kadının kocası B.B., baba S.S., amca A.S., amcaoğlu R.S. Kocaeli’ye gelerek 3 şahısla birlikte para karşılığı M.S.’yi arayama başladı. M.S.’nin Mustafa Yılmaz’ın yanında olduğunu öğrenen şahıslar, Yılmaz’ı bulup otomobile ile birlikte kaçırdı. Şahıslar, M.S.’nin yerini öğrenmek için Yılmaz’a İlimtepe yolunda bulunan gölette işkence yapmalarının ardından şahsı araca bindirip Yılmaz içerisinde baygın vaziyetteyken araca benzin döküp yaktı. Araç, yanar vaziyette İlimtepe yolundan aşağı yanar vaziyette itilmesi sonucu Yılmaz hayatını kaybetti.

CESEDE ULAŞILAMADI

İtiraf üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri olayın geçtiği bölgede çalışma başlattı. Bölgede yapılan incelemede aracın parçalarına ulaşılırken, Mustafa Yılmaz’ın cesedine ise ulaşılamadı. Hem araç hem de Yılmaz ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan S.S.,A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu’nun göreve gelmesinin ardından beşinci faili meçhul dosya da çözülmüş oldu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden baba S.S., amca A.S., amcaoğlu R.S. ile İ.K., N.T., O.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şahıs ise ifade sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.