Başiskele Belediyesi’nden Üst Yapı Mesaisi

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki araç ve yaya trafiğinin daha güzel, konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yol bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ve belirlenen programlar çerçevesinde ekipler, Yeniköy Merkez Mahallesi Şengün Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Döngel Mahallesi Çisil Sokak’ta da parke yol çalışması da yapan belediye ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Akar Sokak’ın asfalt kaplama çalışmaları öncesi alt yapı çalışmalarını tamamladı.