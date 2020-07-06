2019 yılı bütçe kesin hesabı mecliste kabul edildi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün başkanlık ettiği meclis toplantısında 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Özlü’nün açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Numan Tonka kürsüye çıkarak “2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu”nu mecliste okudu.
Başiskele Belediyesi’nin 2019 yılı mali bütçesi gelirler toplamı 161 milyon 756 bin TL olarak kaydedildi. Gelir gerçekleşmesi 103 milyon 903 bin 444 TL ve gider gerçekleşmesi 141 milyon 718 bin 989 TL olarak belirlendi.
Demokratik bir ortamda gerçekleşen Başiskele Meclisi’nde muhalefet adına konuşma yapan Saadet Partili Meclis Üyesi Zeki Karataş da, raporla ilgili görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi ve 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.