CHP Kocaeli, ADD Yahyakaptan Şubesi’ni ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahyakaptan Şubesi’ni ağırladı. ADD Yahyakaptan Şubesi Başkanı Bahattin Öztürk ve yönetimi, Başkan Yıldızlı ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, tüm örgüt adına ADD Yahyakaptan Şubesi’ne teşekkürlerini sundu.