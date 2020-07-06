Uzun bir aranın ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş parti binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Ellibeş’in basın toplantısında Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve yöneticiler katıldı. Toplantıda İyi Parti kontenjanından Büyükşehir ve Darıca meclis üyesi olan Gökbur Bektaş ile CHP’li meclis üyesi Cevat Talçın AKP rozeti taktı.
AK PARTİ, MİLLETİN KURDUĞU PARTİDİR
Ellibeş basın açıklamasında, “Ak Partimiz kuruluşunda ilk günden itibaren milletimizin kurduğu bir parti olarak hayata başladı. Bugüne kadar da milletimizin desteği ile güzel hizmetler yaparak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugünden sonra da milletimizin bu desteği ile AK Partimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güzel hizmetler yapmaya devam edecek.
AK PARTİ ÇATISI ALTINDALAR
Ellibeş,” AK Parti belediyecilikle milletin gönlünde taht kuran bir partidir. Her seçimde bunları görüyoruz. Bu anlayış içerisinde Darıca Belediyemiz bugünden itibaren meclisine iki arkadaşın katılımı ile daha da güçlü hale gelecektir. Mutlaka meclis üyelerimizin bu çalışmalardaki katkıları yadsınamaz. Darıca Belediyemizin iki değerli meclis üyesi Göknur Bektaş ve Cevat Yalçın kardeşimiz bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet vermeye karar verdiler.
GÜZEL HİZMETLER YAPACAKLAR
Ellibeş,”Bu iki arkadaşımızın AK Parti’ ye katılmaları gerçekten önemli. Biz belediyeciliği gönül gönül belediyeciliği yapan bir partiyiz. Belediyecilikte hizmet gerekli ancak kesinlikle yeterli değil. Bunu yeterli kılan milletimiz ile gönül köprüsü kurmaktır. Onların her alanda yanında olabilmektir. Gelecekte çok güzel hizmetler yapacaklar. İnanıyorum ki bu iki kardeşlerimiz ile birlikte Darıca belediyemiz daha güzel hizmetlere imza atacaklar” dedi
İKİ ARKADAŞIMIZI TEBRİK EDİYORUM
AKP Milletvekili İlyas Şeker ise açıklamasında,” İki arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hizmetin adresinde buluştunuz. 17 yıldır ülkeye hizmet eden AK Parti kadrosu içerisinde yer alacağınız için sizleri tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız ile birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde olacağınıza inanıyorum. Darıca ‘ da daha çok hizmet edeceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.