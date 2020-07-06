Uzun bir aranın ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş parti binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Ellibeş’in basın toplantısında Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve yöneticiler katıldı. Toplantıda İyi Parti kontenjanından Büyükşehir ve Darıca meclis üyesi olan Gökbur Bektaş ile CHP’li meclis üyesi Cevat Talçın AKP rozeti taktı.

AK PARTİ, MİLLETİN KURDUĞU PARTİDİR

Ellibeş basın açıklamasında, “Ak Partimiz kuruluşunda ilk günden itibaren milletimizin kurduğu bir parti olarak hayata başladı. Bugüne kadar da milletimizin desteği ile güzel hizmetler yaparak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugünden sonra da milletimizin bu desteği ile AK Partimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güzel hizmetler yapmaya devam edecek.

AK PARTİ ÇATISI ALTINDALAR

Ellibeş,” AK Parti belediyecilikle milletin gönlünde taht kuran bir partidir. Her seçimde bunları görüyoruz. Bu anlayış içerisinde Darıca Belediyemiz bugünden itibaren meclisine iki arkadaşın katılımı ile daha da güçlü hale gelecektir. Mutlaka meclis üyelerimizin bu çalışmalardaki katkıları yadsınamaz. Darıca Belediyemizin iki değerli meclis üyesi Göknur Bektaş ve Cevat Yalçın kardeşimiz bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet vermeye karar verdiler.

GÜZEL HİZMETLER YAPACAKLAR

Ellibeş,”Bu iki arkadaşımızın AK Parti’ ye katılmaları gerçekten önemli. Biz belediyeciliği gönül gönül belediyeciliği yapan bir partiyiz. Belediyecilikte hizmet gerekli ancak kesinlikle yeterli değil. Bunu yeterli kılan milletimiz ile gönül köprüsü kurmaktır. Onların her alanda yanında olabilmektir. Gelecekte çok güzel hizmetler yapacaklar. İnanıyorum ki bu iki kardeşlerimiz ile birlikte Darıca belediyemiz daha güzel hizmetlere imza atacaklar” dedi

İKİ ARKADAŞIMIZI TEBRİK EDİYORUM

AKP Milletvekili İlyas Şeker ise açıklamasında,” İki arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hizmetin adresinde buluştunuz. 17 yıldır ülkeye hizmet eden AK Parti kadrosu içerisinde yer alacağınız için sizleri tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız ile birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde olacağınıza inanıyorum. Darıca ‘ da daha çok hizmet edeceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.