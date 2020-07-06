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06 Tem 2020 - 17:35- Gündem G: 07 Tem 2020 - 16:40

CHP'li meclis üyesi AKP'ye geçti

İYİ Parti, Büyükşehir ve Darıca meclis üyesi olan Gökbur Bektaş ile CHP’li meclis üyesi Cevat Talçın’a  AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından AKP rozeti takıldı.
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Uzun bir aranın ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş parti binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Ellibeş’in basın toplantısında Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve yöneticiler katıldı. Toplantıda İyi Parti kontenjanından Büyükşehir ve Darıca meclis üyesi olan Gökbur Bektaş ile CHP’li meclis üyesi Cevat Talçın AKP  rozeti taktı.

AK PARTİ, MİLLETİN KURDUĞU PARTİDİR

Ellibeş basın açıklamasında,  “Ak Partimiz kuruluşunda ilk günden itibaren milletimizin kurduğu bir parti olarak hayata başladı. Bugüne kadar da milletimizin desteği ile güzel hizmetler yaparak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugünden sonra da milletimizin bu desteği ile AK Partimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güzel hizmetler yapmaya devam edecek.

AK PARTİ ÇATISI ALTINDALAR

Ellibeş,” AK Parti belediyecilikle milletin gönlünde taht kuran bir partidir. Her seçimde bunları görüyoruz. Bu anlayış içerisinde Darıca Belediyemiz bugünden itibaren meclisine iki arkadaşın katılımı ile daha da güçlü hale gelecektir. Mutlaka meclis üyelerimizin bu çalışmalardaki katkıları yadsınamaz. Darıca Belediyemizin iki değerli meclis üyesi Göknur Bektaş  ve Cevat Yalçın kardeşimiz bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet vermeye karar verdiler. 

GÜZEL HİZMETLER YAPACAKLAR

Ellibeş,”Bu iki arkadaşımızın AK Parti’ ye katılmaları gerçekten önemli. Biz belediyeciliği gönül gönül belediyeciliği yapan bir partiyiz.  Belediyecilikte hizmet gerekli ancak kesinlikle yeterli değil. Bunu yeterli kılan milletimiz ile gönül köprüsü kurmaktır. Onların her alanda yanında olabilmektir. Gelecekte çok güzel hizmetler yapacaklar. İnanıyorum ki bu iki kardeşlerimiz ile birlikte Darıca belediyemiz daha güzel hizmetlere imza atacaklar” dedi

İKİ ARKADAŞIMIZI TEBRİK EDİYORUM

AKP Milletvekili İlyas Şeker ise açıklamasında,” İki arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hizmetin adresinde buluştunuz. 17 yıldır ülkeye hizmet eden AK Parti kadrosu içerisinde yer alacağınız için sizleri tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız ile birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde olacağınıza inanıyorum. Darıca ‘ da daha çok hizmet edeceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.

06 Tem 2020 - 17:35 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Babacan - AKP çok atıp tutuyordu Kılıçdaroğlu vekil veririz deyince oysa CHP nin bu transferi oyunu bozmak içindi AKP nin bu yaptığı resmen transfer açaba ne istedilerse aldılar?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 16:13
02

Kandıralı - Aradıklarını bulundukları yerde bulmak mümkün olmayınca kulvar değiştirenlere eklendiler.Bu ülke alıştı artık iktidar partisine sallayıp oradan köşe kapanlara.Bunun en canlısı Tuğrul Türkeş,Numan Kurtulmuş vede Süleyman Soylu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 14:06
01

Izmitli - yahu bunlar kendilerini oraya getirenleri satmış size ne ne faydaları olacak

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 07 Temmuz 12:58
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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