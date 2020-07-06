Naime Ömür Nalçacı vefat etti

Kocaeli Barosu avukatlarından, Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Avukat Naime Ömür Nalçacı hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 hafta önce İzmit’teki özel bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Nalçacı, bugün kalp krizi geçirdi. Nalçacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Nalçacı’nın cenazesi yarın (salı), İzmit Fevziye Camisi’nden öğlen namazı sonrası, Bağçeşme Kabristanı’ndaki aile mezarlığına toprağa verilecek.