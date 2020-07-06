Başkan Sezer’den Kızılay’a kurban bağışı

31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış ve yönetiminin ziyaret ettiği Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışında bulundu.

“DESTEK OLMALARINI DİLİYORUM”

Başkan Sezer, “Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece açlığın, savaşın ve kıtlığın vurduğu 16 ülkede kurban kesimi gerçekleştirecek olan, yurt içinde 50 bin, yurt dışında ise 100 bin hisse hedefleyen Kızılay'a vekaleten kurban bağışımızı gerçekleştirdik. Tüm dünyada yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren, zor günlerin en yakın dostu Kızılay'ın, Kurban Bağışı Kampanyası'na, hemşerilerimizin de destek olmasını diliyor, bu noktada Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış ve ekibine de başarılar dileklerimi iletiyorum” dedi.

BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Başkan Sezer’in vekaletini alan Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış: “Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer Gölcük Kızılay Şubemize ilk kurban bağışını yapmıştır. Bu kapsamda Sezer Ailesi adına Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ediyoruz. Tüm Gölcük halkının katkılarını bekliyoruz” dedi. Gölcük Kızılay Şubesi'ne bağışlarınız için Telefon: 0 549 640 40 60 Esra Yeşil - Yurt içi 1050 TL, Yurt dışı 850 TL”