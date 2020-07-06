‘Gönül Coğrafyası Okumaları’ yarışması değerlendirildi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik yapılan ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasının jüri değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkistan: Semerkant-Buhara’yı konu edinen yarışmada liseli gençler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

Gönül Coğrafyası Okumaları Türkistan temalı projenin final etabı jüri değerlendirmesi Maide CafeRestaurant’ta yapıldı. Değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın yanı sıra yarışmanın 6 kişilik jüri ekibi ve Büyükşehir yetkilileri katıldı. 12 ilçede yer alan okullarda final etabına kalan şiir, hikâye, deneme alanlarındaki çalışmalar, jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde ise şiir, hikâye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesinden ilan edilecek.