TFF'nin karar günü

Türkiye Futbol Federasyonu bugün karar veriyor. TFF başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu liglerin tescil edilmesiyle ilgili son kararı verecek ve karar resmileşecek. Beklenen açıklamaya göre, 2. Ve 3.Lig takımlarının küme düşmesi kaldırılacak, 1’nci takımlar şampiyon ilan edilecek, 2, 3, 4 ve 5. Takımlar da bir üst lige taşınacak. Böylece TFF 1.Lig de şekillenmiş olacak.