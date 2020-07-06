İlk Fırsat Programı'nın başvuruları başladı



Şevket Sabancı ve ailesi tarafından sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Esas Sosyal, üniversite eğitimlerini tamamlayıp işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli oluşturmak amacıyla 2016 yılında “İlk Fırsat Programı”nı başlattı. Az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere ilk iş deneyimi sağlamak için hayata geçirilen İlk Fırsat Programı’nın yeni dönem başvuruları 06 Temmuz 2020 tarihinde başlıyor.

TÜİK 2019 verilerine göre, Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı %36. Bu gençler emek verip eğitim alıyorlar ama iş bulmakta büyük güçlük çekiyorlar. Esas Sosyal, 2014 yılından başlayarak bugüne kadar 30’a yakın araştırma gerçekleştirdi. Araştırmalar, özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, ilk işlerini ararken daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaştığını gösteriyor. Ayrıca az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin iş bulma süresi, kamuda iş bulma ve hane halkı geliri açısından diğer üniversitelere göre daha dezavantajlı olduğu da vurgulanıyor.

İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar 95 genç, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 aylık tam zamanlı, maaşlı iş deneyimlerini tamamladılar. İlk Fırsat mezunlarının, program bitmeden yeni iş teklifi alma oranı %82 olurken, programı bitirdikten sonraki 3 ay içinde istihdam oranları %93 olarak gerçekleşti.

İlk Fırsat mezunlarının %60’ı özel sektörde işe başladılar. İşe girdikleri kurumlar arasında; Aksigorta, Aktek Bilişim, Ayakkabı Dünyası, BDO, Bilgi Üniversitesi, Boyner Grup, Coşkunöz Holding, Doğuş Teknoloji, EY Türkiye, Koç Sistem, LC Waikiki, Lobby PR Ajansı, Mazars Denge, PwC, Related Digital, Sanko Holding, Trendyol, Topkapı Endüstri ve Worthington Industries gibi çok değerli kurumlar bulunuyor. Gençlerin %40’ı STK’larda çalışmaya devam ediyor.

İlk Fırsat Programı ile dört yıl gibi kısa bir sürede; katılımcılar, iş veren STK’lar, eğitmenler, mentorluk desteği veren profesyoneller ve kurumsal destekçilerle 400 kişinin dahil olduğu güçlü bir ekosistem yaratıldı.

İlk Fırsat Programı’nın yeni dönem başvuruları, 6 Temmuz-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında kabul edilecek.

İşverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere fırsat vermeyi hedefleyen İlk Fırsat Programı, işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal iletişim, muhasebe & finans, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak/iş geliştirme gibi özel sektörde de karşılığı olan fonksiyonel departmanlarda, gençlerin 12 ay tam zamanlı çalışarak işbaşı deneyimi kazanmalarına fırsat sunuyor. İlk Fırsat katılımcılarının STK’larda çalıştıkları süre boyunca maaşları, Esas Sosyal ve Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan 20 Kurumsal Destekçi tarafından karşılanıyor.

Yeni mezun gençler, başvuru süreçlerini takiben online mülakatlara dahil olacaklar, işe uyum ve kişilik envanteri aşamalarından geçecekler. Program kapsamında 2020 yılında 26 sivil toplum kuruluşunda 55 gence ilk iş deneyimi sağlanacak. Programa kabul edilen gençler, oryantasyon programının ardından 2 Kasım tarihinde STK’larda kabul edildikleri pozisyonlarda iş başı yapacaklar.

Programa kabul edilen tüm katılımcılar, İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla 21. yüzyıl becerileri, İngilizce ve Office Programları eğitimleri alacaklar; mentorluk desteği ve mülakat etkinlikleri ile iş arama süreçlerine hazırlanacaklar.

İlk Fırsat Programı’na, 20-25 yaş arasında (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar), devlet üniversitesinden yeni mezun olan gençler başvurabiliyor. Mezunların diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde en az 65 puan olması ve daha önce tam zamanlı çalışmamış olmaları bekleniyor. Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış, staj yapmış ve/veya burs almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendiriliyor.