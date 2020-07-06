Denize giren polis boğuldu

Olay, saat 17.30 sıralarında, Kandıra Kerpe halk plajında meydana geldi. İzin gününde plaja gelip denize giren Muhammet Şahin Gülmez, akıntıya kapıldı.
Gülmez, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülmez, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Muhammet Şahin Gülmez doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gülmez’in ölümü üzüntü yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.