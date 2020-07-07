Büyükşehir’den açık havada yaz konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark’ta düzenlenen konserde sahne alan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, beğeniyle dinlendi. Sekapark uçurtma tepesinde sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uyularak düzenlenen açık hava yaz konserinde Kocaelililer, keyifli zaman geçirdi. Sekapark uçurtma tepesinde çimlerin üzerine oturarak denize nazır konser dinleyen katılımcılar keyifli bir akşam yaşadı.

TÜM İLÇELERDE KONSERLER DEVAM EDECEK

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sonrası ‘Yeni Normal Süreçle’ birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde konser etkinlikleri düzenlenecek. Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının zorunlu olacağı yaz konserleri, Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu tarafından verilecek. Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, 07 Temmuz Salı 19.00’da Gölcük Anıtpark’ta, 11 Temmuz Cumartesi 19.00’da Derince Harikalar Sahili’nde konser verecek. Sosyal mesafe kurallarına göre izleyicilerin yer alacağı konserlerde, Kocaeliler yaz akşamlarını müzik dinleyerek, eğlenerek geçirebilecek.

KOCAELİ POPÜLER MÜZİK TOPLULUĞU

Pop, halk müziği, sanat müziği, rock ve caz gibi farklı müzik dallarından repertuvarlarıyla sahne alan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun şefliğini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mezunu olan müzisyen Nazmi Taşdı yapıyor. Şef yardımcılığını Polat Akbulut’un üstlendiği topluluğunun kurucusu ise Necati Taşdelenoğlu. Bateri, basgitar, elektro ve klasik gitar, saksafon, keman, perküsyon, klarnet ve tef enstrümanları çalan müzisyenlerden oluşan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun solistleri ise Ayşegül Özer İnanç, Ayşe Çimen Ot, Eda Acar ve Mustafa Akyol.