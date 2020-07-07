Aktaş: AKP’ye geçenler ne gördü de geçti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü bugün Darıca İl Örgütü ile birlikte il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Söz konusu açıklamaya İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, il yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ile Darıca meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda hem Darıca Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin dile getirdiği sorunlar hem de Darıca’da gerçekleştirilen muhtarlık ziyaretlerinde iletilen talepler dile getirildi.

“YAZILARA BAKIN ANLAYACAKSINIZ”

İYİ Parti kontenjanından Büyükşehir ve Darıca Meclis Üyesi olan Göknur Bektaş ile CHP’li Darıca Meclis Üyesi’nin AKP’ye geçmesi ile ilgili olarak Aktaş, “Arkadaşlar yeni istifa etmediler. 18 Mart’ta istifa ettiler. Arkadaşların bilgi birikimleri, siyasi donanımlarını AKP’ye yansıtmaları konusunda başarılar diliyorum. Umarım orada bizim ileri sürdüğümüz yolsuzluklarla mücadele ederler. Ahmet Davutoğlu’nun ve Türkiye’nin ekonomisi bir dönem idare eden Babacan’ın görmediğini ne var da bu iki arkadaş gördü acaba. Arkadaşların neden geçtiğiyle ilgili kişisel Facebook hesabına bakın; ekonomiyle ilgili yazmış oldukları yazılara bakın anlayacaksınız” dedi.