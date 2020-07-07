Darıca Belediyesi ihalelerde yolsuzluk mu yaptı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü bugün Darıca İl Örgütü ile birlikte il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Söz konusu açıklamaya İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya,il yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ile Darıca meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda hem Darıca Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin dile getirdiği sorunlar hem de Darıca’da gerçekleştirilen muhtarlık ziyaretlerinde iletilen talepler dile getirildi.

“TAHİR BEY ARADI”

Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Pandemi sürecinde bütün vatandaşlara ulaşmaya çalıştık. Kocaeli gündeminde hep gündem İzmit oldu. Bir bakan geldiği zaman buraya İl Koordinasyon Toplantısı’na rağmen 12 ilçeyi çağırması gerekirken 11 ilçeyi çağırdılar. İzmit’i yok saydılar. Tahir Bey de düşünmedi, bakan bey de. Daha sonra Tahir Bey bizi aradı teknik bir hata olduğunu söyledi. Bu ülke böyle yönetilmez. Genel başkanımızın tavsiyeleri birlik, beraberlik, kardeşlik yönünde” dedi.

“BEN YAPTIM OLDU, BİTTİ VAR”

Çed toplantısından bahseden Yıldızlı, “ Derince’de petrol ofisinde yeni tank sahası yapılmak isteniyor. ÇED toplantısı yapılacaktı; bölge halkı, muhtarlar, örgütümüz istemiyor. Halkın sesine kulak vermek gerekiyor. Bir tane belediye yetkilisi yok toplantıda. TÜPRAŞ’ta bir tank yüzünden depremde çektiğimiz sıkıntıları biliyorsunuz. Halkla birlikte bu toplantının yapılmasına izin vermedik. Büyükşehir yine İzmit’in icraatlarıyla ilgili konuşuyor ama Alemdar Caddesi’ne halka esnafa bilgi vermeden araçları indirmiş. Halkımız pandemi sürecinden çıkmış, sıkıntılı. Bayrama kadar esnafını düşünmek zorundasın. Daha sonra verdikleri karardan dönüyorlar. Büyükşehir ciddi bir planlamayla yönetilmeli. İlk önce oradaki esnafa haber vereceksin. Toplumsal mutabakat yok. Ben yaptım oldu bitti var” ifadelerinde bulundu.

“HALKIMIZA DUYURACAĞIZ”

İlçenin sorunlarına değinen Yıldızlı, “Bunlar yatıp kalkıyor İzmit. Diğer 11 ilçede neler oluyor biraz onlara bakmak lazım. Biz, hiçbir siyasi parti gözetmeksizin Koaceli’de 12 ilçede 472 tane muhtarımızı ilçe örgütümüz, meclisi üyesi, il başkanı olarak tek tek ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz. Sorunlarla ilgili neler yapabiliriz bunlarla ilgilikonuşmaya başlayacağız artık. Darıca’da Cuma günü 14 tane mahalleyi dolaştık. Abdi İpekçi Mahallesi’nde 20 yıldır imar sorunu var. Muhtar Fikri Işık’a, Karaosmanoğlu’na, İlyas Şeker’e, önceki belediye başkanına gittim bu problem çözülemiyor. Bu yüzden doğalgaz çekemiyoruz. Cami Mahallesi’nde altyapı problemi var. Sırasöğütler’deİSU ve doğalgaz binasının kaldırılmasıyla ilgili problemler var. İzmit’le uğraşacağınıza diğer ilçelerdeki problemlere kulak verin. Biz, her ilçelerdeki sorunları dolaştıktan sonra ilçe başkanlarıyla birlikte basın toplantısında halkımıza duyuracağız ve takipçisi olacağız” dedi.

“DARICA HALKI MAĞDUR OLDU”

Yıldızlı’nın ardından konuşan Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş şu ifadelere yer verdi; “Biz Darıca’da gerçekleştirmiş olduğumuz her meclis sonrası mutlaka bir basın toplantısıyla kamuoyuna ve halka açıklıyoruz. 2019 yılı bütçesini Darıca Belediyesi oluştururken tahmini bütçesi 197 milyon 500 TL olarak belirlenmiş. Bu bütçenin ne kadarı gerçekleşmiş? Yüzde 67’si isabet almış böylece 134 milyon TL gelir bütçesi oluşturulmuş; sapma oranı ise yüzde 33. 132 milyon TL ise gider kalemi gerçekleştirilmiş. Yaklaşık 64 milyon "gelir elde edemediğiniz zaman sorun oluyor. Kapalı spor salonu kaba inşaat halinde devam ediyor. Bu yıl itibariyle bitmesi gerekiyordu. Maalesef iki yatırımla da Darıca halkı mağdur oldu.

“BÜTÇESİ KADAR BORCU VAR”

Tek başına yapılan, muhalefete kulak tıkanılan bütçenin sonucu 64 milyon tahsilat yapılamamakta. Karne verecek olursak orta ile geçiyor. Biz 18 sayfalık rapor hazırladık. Bu raporda, belediyenin kamuya olan borcu 32 milyon TL düzeyinde. Mecliste gündeme getirdik, AKP’li Bülent Koçak siz yanlış baktınız dedi. 32 milyon TL kamu borcunu lütfen kendi hazırladıkları faaliyet raporlarına baksın ve gözden geçirsin. Kendilerinin hazırlamış olduğu bilançoda kısa vadeli ve uzun vadeli toplam borcu 131 milyon TL. Belediyenin elde etmiş olduğu gelir 134 milyon TL, yani neredeyse bütçesi kadar borcu var.

“3 ORTAĞI DA AKP’Lİ YÖNETİCİ”

AKP’li Meclis Üyesi Bülent Koç’ın mecliste yaptığı konuşmayı ben eminim ki kendi arkadaşları da anlamadı. 152 milyon TL’lik bilançonun yüzde 13’ünü oluşturuyor özkaynak. Bu da 21 milyon TL. Kendisini birkez daha analiz yapması konusunda tavsiyede bulunuyorum.Bizim meclis üyesi Şadi Güven’in hazırlamış olduğu raporda bazı ihaleler var. Adeta adrese teslim ihaleler. 2019 yılının Nisan ayı içerisinde bir Ramazan yemeği ihalesi yapılmış. Bir tanesi ARF, bir tanesiOminka Gıda, bir tanesi de Elmas gıda. 3 firmanın içerisinde en yükseği veren Ominka gıda ihaleyi almış. İlginçlik firmanın 3 ortağı var; 3 ortağı da AKP’nin eski belde başkanı, meclis üyesi vs.

“100 BİN LİRAYLA 7 MİLYONLUK İŞ ALMIŞ”

Hasbahçe çay bahçesi ihalesi var. 31 Mart yerel seçimlerinden 2 gün önce yapıldı. Yangından mal kaçırır gibi yapılmış. İhaleyi AKP’nin o dönem meclis üyeliği devam eden İsa Baylan’ın yeğeni Abdurrahman Baylan’a 10 yıl süre ile verilmiş. Darıca’nın Kent A.Ş.’sini de sokarak fiyat yükseltmişler. İki ihalede de AKP yöneticileri boy gösteriyor. Darıca’da yaklaşık 8 ile 10 tane sosyal tesis var. Has Bahçe Çay Bahçesi adrese teslim verilmiş. Prestij Cadde adı altında yapılan ihale var. Darıca’nın gözde caddelerinden 3 caddeye aydınlatma direkleri için ihale yapılmış. İhaleyi alan firma 100 bin lira sermayeli Gaziantep’de kurulu bir firma. Ali Ercan isimli vatandaş yaklaşık 7 milyon TL’lik bir iş alıyor. İşi yaklaşık 6 ay sonra Akelgaz Aydınlatma A.Ş.ye devrediliyor. 100 bin liralık sermaye ile 7 milyon TL’lik ihale almış. Bir araştırma yaptık. Ali Ercan adına ne bir işyeri, ne depo ne de pazarlama bürosu dahi bulamadık.

“MİLLETİN PARASINA YAZIK”

Matbuat ve baskı alım ihalesi yapılmış. Yaklaşık 676 bin 600 artı KDV ile yapılmış. Kristal üzerine saatli gönül birliği kapısı gibi yaklaşık 5-6 kalemden oluşan bir ihale çalışması. Bu görmüş olduğunuz anı ödül gönül birliği kapısı. Bunun fiyatının tanesi 180 TL. Bunun küçük boyu 90 TL. Bu anlattığım bütün ihale dosyalarıyla ilgili belediye başkanı “Bizden önceki yönetim maalesef böyle bir yönetimdi; biz böyle değiliz. Onlar fazla yapıldı halen dağıtmaya devam ediyoruz” dedi. Bu milletin parasına yazık. Firmanın ismi ‘Banada Reklam.’ Yani herkes almış ihaleyi bana yok mu demiş.

“BAŞKAN DEĞİŞİNCE ŞİRKET GİTTİ”

Otobüs reklam giydirme işi 1 Ağustos 2018’te 60 metrekarelik ihalesi yapılmış. Toplam 79 bin lira ihale bedelli çıkmış. Biz kaç paraya mal ederiz diye araştırdık. Rakam 7 bin TL. Yaklaşık 10 katına ihale edilmiş. Belediye başkanına bunu soruyoruz; “Biz göreve geldik, arabaları değiştirmek zorunda kaldık” diyor. Üzerinde zaten sadece Darıca Belediyesi yazıyor. Bu ihale dosyalarıyla ilgili lütfen halkımız duyarlı olsun.Darıca’da bir botanik park adı altında bir park açılışı yapıldı. Seçim dönemine denk geliyor. Organizasyon da Arten Reklam. Darıca Belediyesi’nde başkan değişinde Arten Reklam gitti niyeyse. Bunu da sorduk; “Evet ya gerek yoktu” diye belediye başkanımız cevap verdi. Bir park açılışında 3 bin 500 kişiye yemek mi verilir. Demek ki seçim propaganda çalışmalarında bunu siz kullanıyorsunuz anlamına geliyor.

“BELEDİYE BAŞKANINI SAVUNMUYORUZ”

Belediye meclisinde bunları gündeme getirdiğimizde başkanımız, şeytan taşlarcasına bir önceki dönem belediye başkanını hedef alıyorlar. Biz tabi ki önceki belediye başkanını savunmuyoruz. Bizkendisini, önceki başkanı savcılığa şikayet etmesi sonucunda uyarıyoruz. Gebze belediye başkanı adeta Gebze Belediyesi’nin harcadığı ücrete şerh koydu; özel kalem ücretlerini kabul etmiyorum dedi. İhale dosyaları ortada, firmalar ortada. 2020 yılının bütçesinde bizim arkadaşlarımızın görüşünü almadınız. Umarım 2021’de muhalefetiyle birlikte bir bütçe oluştururuz diyorum”

“BİR ÖNCEKİ YÖNETİM DE SİZSİNİZ”

Tekrar söz alan Yıldızlı, “Bu kadar olmaz. önceki dönem orayı CHP yönetiyormuş gibi davranıyorlar. Düşünün bunların halini. O yüzden diyorum yatıyorlar, kalkıyorlar İzmit. Kapalı Pazar yeri bitmemiş duruyor. Halkımız mustarip. Ben yaptım oldu bittiyi kimse kabul etmez. Daha bitmeyen liman ve marina inşaatı da beklemekte. Halkın parasını çarçur etmemek lazım. Bir önceki yönetim de sizsiniz. Tek belediyemiz var İzmit belediyesi. Bakın halka sormadan bir Fethiye Caddesi bile yapmıyor. Koskaca büyükşehir bakkal yönetilir gibi yönetilmez” dedi.

“GÖREMEDİKLERİ NEYİ GÖRDÜLER ACABA”

İYİ Parti kontenjanından Büyükşehir ve Darıca Meclis Üyesi olan Göknur Bektaş ile CHP’li Darıca Meclis Üyesi’nin AKP’ye geçmesi ile ilgili olarak Aktaş, “Arkadaşlar yeni istifa etmediler. 18 Mart’ta istifa ettiler. Arkadaşların bilgi birikimleri, siyasi donanımlarını AKP’ye yanıstmaları konusunda başarılar diliyorum. Umarım orada bizim ileri sürdüğümüz yolsuzluklarla mücadele ederler. Ahmet Davutoğlu’nun ve Türkiye’nin ekonomisi bir dönem idare eden Babacan’ın görmediğini ne var da bu iki arkadaş gördü acaba. Arkadaşların neden geçtiğiyle ilgili kişisel Facebook hesabına bakın; ekonomiyle ilgili yazmış oldukları yazılara bakın anlayacaksınız” dedi.