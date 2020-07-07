Kartepe'de vektörle kesintisiz mücadele

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı “vektör mücadelesi hizmeti” veren ekipler Kartepe’de insan sağlığını tehdit eden vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek ve kemirgen) gibi canlılara yönelik program dahilinde alt yapı ve açık alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

TİTİZLİKLE İLAÇLANIYOR

Covid-19 salgını sonrasında normalleşme süreci ilçe genelinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman öncülüğünde devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sosyal ve açık alanları daha fazla kullanmaya başlayan vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Özellikle vektör özelliği taşıyan canlıların yuvalanacağı yerler belediye ekipleri tarafından titizlikle ilaçlanarak kontrolsüz üremelerin önüne geçiliyor.

ÜSTÜ AÇIK SU BIRAKMAYIN

Kartepe Belediyesi yetkilileri; “Özellikle sivrisineklerin küçük – büyük tüm durgun sulara yumurtalarını bırakmak suretiyle ürediklerini, bu sebepten dolayı göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, bodrumda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, açık bırakılan rögarlar, kullanılmayan aletlerde biriken sular, kedi köpek su tasları, ağzı açık bırakılan su dolu variller, atık kova ve kaplardaki su birikintisi, kullanılmayan süs veya bahçe havuzları, kanallar, vb. durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde ürediğine dikkat çekerek,

vatandaşları uyardı”

YERİNDE VE ZAMANINDA MÜDAHALE

Belediye olarak sıcakların başladığı tarihten itibaren vektörle kesintisiz mücadele ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Sineksiz bir yaz için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte son yılların en kapsamlı ilaçlama protokollerini yürüterek vektörle mücadele ediyoruz. Sahada ilaçlama çalışmalarını devam ettiren ekiplerimiz ile bugün bir araya gelerek çalışmalar hakkında uzman arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bu vesile ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin Kartepe’nin tadına keyifleri kaçmadan çıkarabilecekler” açıklamasında bulundu.