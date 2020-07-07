Nakliye dolandırıcılarına suçüstü! 10 gözaltı

Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 14 Mayıs ile 4 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 4 ayrı nakliye dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, şahısların, nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firmaya sahte ehliyet ve kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırdıklarını tespit etti.
SUÇÜSTÜ YAPILDI
4 Temmuz günü Tekirdağ’dan Denizli’ye gitmesi gereken ürünlerin aynı yöntemle Ankara’ya götürülmek üzere bir başka araca yükledikleri esnada İstanbul ilinde yapılan operasyonda N.Ş., E.Ö. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, malzemeler ise muhafaza altına alınmasının ardından sahibine teslim edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonu genişleten ekipler, İstanbul’da B.Ç., Y.K., C.G., İ.B., O.B. ve S.B.K., Tekirdağ’da da M.K.’yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.