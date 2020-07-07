Hafta sonu Kandıra sahillerinden 250 ton atık toplandı

Kandıra sahil bölgelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğun en yüksek seviyelere çıktığı hafta sonunda vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. Bu hafta sonu yaşanan yoğunluk sonrasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahil ve koylardan toplam 250 ton atık topladı.
100 PERSONEL GÖREV YAPTI
Vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenip denize girdiği Kandıra mavi bayraklı plaj ve koylarında, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki 100 personel 24 saat mesai yaptı. Vatandaşların temiz bir çevrede dinlenebilmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, evsel çöp, yosun ve diğer türlerdeki çöplerden oluşan 250 ton atık topladı. Toplanan atıklar İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf ediliyor.
900 BİN TATİLCİ KANDIRA SAHİLLERİNE GELDİ
Deniz sezonunun açılmasından önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın tatil beldelerindeki yol ve plajlarda, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Plajlara ulaşan yollarda yol onarımları yapılırken plajlardaki sosyal donatı elemanlarının bakım ve yenilenmesi de gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan - Cebecide ana cadde toz içinde oraya da bir el atsalar memnun oluruz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.