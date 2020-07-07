"Bu iş cinayetinin takipçisi olacağız"

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasındaki patlamaya dair TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) açıklama yaptı.

TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi imzasıyla yayımlanan açıklamada, TMMOB’nin yaşanan iş cinayetinin takipçisi olacağı vurgulanarak, “Olay soruşturmasının kamuoyuna kapalı, meslek odaları ve sendikaların katılımı sağlanmadan yürütülmesini doğru bulmuyoruz” denildi.

Açıklamaya İSİG Meclisinin verilerine paylaşarak başlayan Kürekçi, fabrikanın sicilinin kabarık olmasına dair “Aslında senaryo tanıdık, işçiler yaşamını yitiriyor ve işveren aynı işi yapmaya devam edebiliyor” dedi.

“Yılda en az üç defadan az olmamak üzere, patlayıcı madde depolarının tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı valilikçe oluşturulacak komisyon tarafından denetlenir” diyen Kürekçi, “Her denetlemede, güvenlik uzaklıklarına etki eden unsurların bulunup bulunmadığı da belirtilerek, hazırlanan depo denetim formlarının bir örneği valilikçe İçişleri Bakanlığına gönderilir. Gerek görüldüğünde İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak komisyonca da depo denetlemeleri yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“2011 yılından buyana hangi kurumlar kaç denetleme yapmıştır, Valilik denetim raporlarını İçişleri Bakanlığı ile paylaşmış mıdır? İçişleri Bakanlığı bir komisyon oluşturarak denetim yapmış mıdır” sorularını yönelten Kürekçi, “Bu denetimlerin yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ne tür bulgulara yer verildiği de önemlidir. Valilik denetimlerin uygun şekilde yapıldığını ifade etmektedir. Peki denetimler uygun şekilde yapıldıysa işçilerin ölümüne neden olan kusurlar kimlere aittir” diye sordu.

“İSİG MEVZUATI ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN ELE ALINMALI”

Talimat ve kararlar altında çalışan kişilerin gözaltına alındığını ama patronun olay mahallinde dolaştığını hatırlatan Kürekçi, “Haber bültenlerine yansıyan ve işverenin bir yakının olay yerinden bir bilgisayar çıkarmak isterken jandarmaya yakalandığı haberi ile yine kayıp olan son işçinin arama faaliyetleri devam ederken diğer işçilerin fabrikaya çağrıldığı ve enkaz temizliği faaliyetinde çalıştırdıkları yönündeki yöre ifadeler de bu konudaki kaygıları artırmıştır. Yine çalışanlarda kişisel koruyucu ekipmanların olmadığı, fabrikaya sigara dahi sokulduğu gibi iş güvenliği konusunda uygunsuzlukların olduğu ifadeleri de değerlendirilmelidir” dedi.