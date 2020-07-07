'Geçmiş olsun' ziyaretinde koronavirüs yayıldı!

Kandıra Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden ve birkaç yıldan beri kronik rahatsızlıkları bulunan N.B. bir hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün taburcu edilen hastayı aile yakınları ziyaret etmek istedi. Bu ziyaretin ardından birkaç gün sonra yeniden rahatsızlanan N.B. tekrar hastaneye kaldırıldı.

TEST YAPTIRAN VİRÜSLÜ ÇIKTI

Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı adam hemen tedavi altına alındı. N.B. ile temas ettiği düşünülen tüm aile yakınlarından da koronavirüs testi yaptırmaları istendi. İlk açıklanan test sonuçlarına göre N.B.’nin eşi ve kızında da virüs tespit edilmesinin ardından anne ve kızı, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yakın temaslı aile bireyleri ve kapı komşuları da test yaptırdı. Yapılan test sonucuna göre kapı komşularında da virüs tespit edildi.

UYARI YAPILDI

Virüsün yayılmasından endişe edilirken Karaağaç Muhtarlığı'ndan yapılan anonsla vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat etmeleri istenip sokağa maskesiz çıkılmaması uyarısında bulunuldu.