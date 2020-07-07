81 il valiliğine koronavirüs talimatı!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge gönderdi. Valilerin koordinasyonunda 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetim gerçekleştirilecek iş kolları şöyle:
* Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanları ve benzeri yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar.
AÇIK ALANLAR DA LİSTEDE
Halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde de maske, fiziki mesafe ve bu alanlarda da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek.
Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Doğrucu - Hergün yapın ki adı önlem olsun.Uyan az insan var.Piknik alanları sahiller dip fibe maskesiz insanlarla dolu
Sağır Sultan - Valilik birde davul zurna ile denetleme var diye duyurması gerekir duymayan sağır sultan olabilir herkes duysun ki kurallara uymayanlar önlemini alsın ve yarın halkımız kurallara uyuyor diye haber yapalım mutlu olalım. Hadi hep beraber kendimizi kandırmaya devam edelim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.