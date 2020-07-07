81 il valiliğine koronavirüs talimatı!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge gönderdi. Valilerin koordinasyonunda 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetim gerçekleştirilecek iş kolları şöyle:

* Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park, piknik alanları ve benzeri yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar.

AÇIK ALANLAR DA LİSTEDE

Halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde de maske, fiziki mesafe ve bu alanlarda da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenlenecek.