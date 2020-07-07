ABD'den gelen olumlu veriler sonrası yatırımcıların alıma geçmeleriyle yükselişe geçen petrol fiyatları yüzde 1`in üzerinde yükselişle 43 dolar seviyesine kadar çıkarken, fiyatlarda yaşanan toparlanma iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine artış olarak yansımaya başladı. Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatları için zam gündeme geldi. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre benzinin ton fiyatının 381 dolardan 397 dolara çıkmasının ardından iç piyasada kullanılan benzinin litresine de 10 kuruş zam geliyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.