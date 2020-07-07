ABD'den gelen olumlu veriler sonrası yatırımcıların alıma geçmeleriyle yükselişe geçen petrol fiyatları yüzde 1`in üzerinde yükselişle 43 dolar seviyesine kadar çıkarken, fiyatlarda yaşanan toparlanma iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine artış olarak yansımaya başladı. Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatları için zam gündeme geldi. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre benzinin ton fiyatının 381 dolardan 397 dolara çıkmasının ardından iç piyasada kullanılan benzinin litresine de 10 kuruş zam geliyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Bu gece benzine zam geliyor
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de zam olarak yansımaya başladı. Motorin fiyatlarına bugün itibariyle yansıyan 10 kuruşluk artışın ardından benzine de 10 kuruş zam geliyor. Fiyat artışlarının bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ezik - yıl sonuna kadar 10 tl olur
GARİBAN VATANDAŞ - eee normalleşmenin faturası bunlar
Cüneyt Türk - LAFIN BİTTİĞİ YERDEYİZ 1 AY ÖNCE FIATLAR NEREDEYSE YARIYA DÜŞTÜ 1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME SONRASI BİZİM İNSANLARIMIZ NEREDEYSE WC YE BİLE ARABAYLA GİDECEK HAL BÖYLE OLUNCA FIRSATÇILAR GENE DEVREYE GİRİYO SONRASI BÖYLE BU İNSANLAR BİR HAFTA ARABALARIYLA İSE GİTMESİN BAKIN FİATLARA GÖRACEKSİNİN DİP YAPAR
Harun - İndirimleri bu kadar hızlı yansıtmıyorlardı....
Hamd'olsun "başkanlık" hakikaten herşeyi hızlandırıyormuş....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.