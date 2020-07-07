Muzaffer Çintimar Adana’ya atandı

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar’ın yeni görev yeri Adana oldu. 2011 yıllında Nevşehir’den ilimize atanan Çintımar, yarın kurumda vedalaşacak. 1973 Erzurum doğumlu olan spor adamının Ankara ya da İstanbul’da görev alması bekleniyordu. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi krosta temsil eden, aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın da kardeşi Muzaffer Çintimar, evli ve biri erkek diğeri kız iki çocuk babası. Çintimar’a yeni görevinde başarılar dileriz.