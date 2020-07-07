“Mesafeli Kabare” gösterisine Başiskeleliler yoğun ilgi gösterdi

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen oyun, Başiskele Sahili’ndeki helikopter pistinde kurulan sahnede oynandı.
KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞANDI
Başiskele Belediyesi’nin de destek verdiği organizasyonda sanatseverler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada kendilerine ayrılan sandalyelerde yerlerini aldı. Şehir Tiyatroları oyuncuları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunla Koronavirüs Salgını sürecini ve Covid-19 salgınının toplumsal yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan izleyicilere aktardı. Oyunu izlemeye gelen Başiskeleliler, Başiskele Sahili’nin eşsiz manzarasında güzel bir yaz akşamında unutulmaz keyifli dakikalar yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.