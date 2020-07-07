"Büyükakın, verdiği sözü unutmamalıydı"

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana virüse yakalanan vatandaşları iyileştirmek için sağlık çalışanları yoğun emek sarf etti. Bu çabaya destek olmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mart’ta sosyal medyasından toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu. Büyükakın yaptığı paylaşımda, “Sağlığımız için fedakârca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız #Covid_19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak! Tüm sağlıkçılarımıza minnettarız” dedi.

“OTOBÜSLER ÜCRETSİZ DEVAM ETMELİ”

Türkiye’nin 1 Temmuz’da salgınla mücadelede normalleşme sürecine girmesi ile birlikte sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma dönemi sona erdi. Koronavirüs tehlikesinin devam etmesine rağmen ulaşımın ücretli olması sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu. Kocaeli’de görev yapan sağlıkçılar, "Belediye otobüsleri ücretsiz olarak devam etmeli, Denizli, Konya, İzmir vb. şehirlerde ücretsiz ulaşım hala devam ediyor. Sayın Başkan verdiği sözü unutmamalıydı.” ifadelerini kullandı.