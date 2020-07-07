"Büyükakın, verdiği sözü unutmamalıydı"

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana virüse yakalanan vatandaşları iyileştirmek için sağlık çalışanları yoğun emek sarf etti. Bu çabaya destek olmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mart’ta sosyal medyasından toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu. Büyükakın yaptığı paylaşımda, “Sağlığımız için fedakârca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız #Covid_19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak! Tüm sağlıkçılarımıza minnettarız” dedi.
“OTOBÜSLER ÜCRETSİZ DEVAM ETMELİ”
Türkiye’nin 1 Temmuz’da salgınla mücadelede normalleşme sürecine girmesi ile birlikte sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma dönemi sona erdi. Koronavirüs tehlikesinin devam etmesine rağmen ulaşımın ücretli olması sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu. Kocaeli’de görev yapan sağlıkçılar, "Belediye otobüsleri ücretsiz olarak devam etmeli, Denizli, Konya, İzmir vb. şehirlerde ücretsiz ulaşım hala devam ediyor. Sayın Başkan verdiği sözü unutmamalıydı.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Objektif - 3 aylık süreç bitmiş yeteri kadar haklardan yararlanıyorlar işsiz değiller maaşları gününde yatıyor ve hala ücretsiz ulaşım derdine mi düştüler???
Ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalıp eve ekmek götürme derdinde olanları düşünsünler o zaman isteklerinden hicap duyarlar...
Sresli ve tehlikeli ortamda görev yapıyorlar saygım sonsuz ama birazcık ta empati yapsınlar.
Caş - daha ne yapacak adam heryere yetişiyor. senelerdir yapılmayan herşeyi yaptı ve yapıyor bu adam için kimse karşı birşey söylemesin. durum ak parti vs parti değil durum kocaeli !!!
Kdr - NE OLDU TAHİR EFENDİ???
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.