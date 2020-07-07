Eski Perşembe Pazarı otoparkı 16 Temmuz itibariyle paralı!

Gelirlerinin Kocaelispor’a aktarılacağı İzmit Milli İrade Meydanı otoparkı ve Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın işletmeleri Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’ne devredilmişti. 4 Temmuz itibariyle Ormanya Doğal Yaşam Parkı otoparkı ücretli olurken; Milli İrade Meydanı otoparkının açılacağı tarih ve fiyatlar merak ediliyordu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA

Kocaeli Sporu Sevenler Derneği Başkanı Celal Kavaz yaptığı açıklamada 16 Temmuz itibariyle otoparkın ücretli olacağını duyurarak, "İşletmeye açmayı planladığımız Milli İrade Meydanı otoparkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı hazırlıkları nedeniyle 16 Temmuz tarihi itibari ile hizmete açılacaktır” ifadelerine yer verdi.

ORMANYA’DA ÜCRET NE KADAR?

Ormanya otoparkı tam gün olarak hususi araçlar için 15 TL, 25 kişiye kadar olan ticari araçlar için 30 TL, 45 kişilik otobüsler için 50 TL ücret alınacak.

MİLLİ İRADE MEYDANI ÜCRETLERİ

Milli İrade Meydanı otoparkında 1-4 saat arası 5 TL, tam gün için 10 TL ücret alınacak. Aylık abonelik fiyatı olarak 120 TL belirlenirken, Pazar günleri park ücreti alınmayacak.