Eski Perşembe Pazarı otoparkı 16 Temmuz itibariyle paralı!

Gelirlerinin Kocaelispor’a aktarılacağı İzmit Milli İrade Meydanı otoparkı ve Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın işletmeleri Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’ne devredilmişti. 4 Temmuz itibariyle Ormanya Doğal Yaşam Parkı otoparkı ücretli olurken; Milli İrade Meydanı otoparkının açılacağı tarih ve fiyatlar merak ediliyordu.
15 TEMMUZ’DAN SONRA
Kocaeli Sporu Sevenler Derneği Başkanı Celal Kavaz yaptığı açıklamada 16 Temmuz itibariyle otoparkın ücretli olacağını duyurarak, "İşletmeye açmayı planladığımız Milli İrade Meydanı otoparkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı hazırlıkları nedeniyle 16 Temmuz tarihi itibari ile hizmete açılacaktır” ifadelerine yer verdi.
ORMANYA’DA ÜCRET NE KADAR?
Ormanya otoparkı tam gün olarak hususi araçlar için 15 TL, 25 kişiye kadar olan ticari araçlar için 30 TL, 45 kişilik otobüsler için 50 TL ücret alınacak.
MİLLİ İRADE MEYDANI ÜCRETLERİ
Milli İrade Meydanı otoparkında 1-4 saat arası 5 TL, tam gün için 10 TL ücret alınacak. Aylık abonelik fiyatı olarak 120 TL belirlenirken, Pazar günleri park ücreti alınmayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
İzmi̇tli̇ - AKP YE OY MOY YOK KARDEŞİM BU NE YA BÜTÜN KAMU YERLERİ BİRİLERİNE VEYA KURUMLARA VERİLİYOR.ÖNCE VATANDAŞ OLARAK BENİM PARASIZ YARARLANMAM LAZIM DEĞİLMİ.AMA TİPİK AKP ZİHNİYETİ.ONU İÇİN BİR DAHA ALP YE OY VERMEM.
Mehmet Kurt - Haram zıkkım olsun her türlü milleti soyun Kocaeli spora gelince inşallah küme düşer.
İzmitli - Bizene kocaeli spordan özel bir kuruma neden o bu peşkeş çeilir,çok seven cebinden yardım etsin
Kafkas Kartalı - Ya arkadaș bu AKP li belediyeler vatandașın lehine bir șey yapmaz mı bir NCITY ve Milli irade meydanı eski perșembe pazarı otopark olarak ücretsizdi șimdi orada ücretli oldu.Bu ne ya.Oy beklersiniz.Sakın oy için kapılarımıza gelmeyin kovulursunuz.
GARİBAN VATANDAŞ - çok lazımdı kocaeli spor bize karnımızı doyurdu ya
Vatandaş - Bi ora kalmıştı zaten. Nereden para alırız diye kendinizi paralıyorsunuz artık
Tabaka - Banane kocaelispordan kimin malını kime veriyorsunuz
Hakan - İnşallah hortumlama olmazzz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.