Sepaş Enerji aboneleri ödeme gününü kendileri seçiyor

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1.8 milyon aboneye elektrik tedariki sağlayan Sepaş Enerji, salgın döneminde normalleşmeyle beraber ev kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmeti devreye aldı. Yeni uygulama kapsamında, isteyen aboneler elektrik faturalarının son ödeme tarihini, kendilerine uyan bir tarihle değiştirebilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, ödeme tarihinde değişiklik yapılırken belirlenecek tarih ile sayacın okunma periyodunun arasında 10 günlük süre bulunmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre, sayacın okunma periyodu ile seçilen son ödeme tarihi arasında 10 gün bulunmayan abonelere ise en yakın tarih aralığı önerilecek.

Yeni hizmetten nasıl yararlanılacak?

Hizmet kapsamında, mesken aboneliği bulunan müşterilerseçtikleri tarih düzenlemesinin ardından,bir sonraki dönem faturalarından başlayacak şekilde hizmetten yararlanabilecek. Tarih değişikliğinde herhangi bir sınırın bulunmadığı uygulama boyunca, aboneler ihtiyaç duydukları kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen Sepaş Enerji mesken müşterileri; www. sepas.com.tr web sitesindeki “onlineişlemler” menüsü üzerinden, 7/24 hizmet veren 444 5 186 numaralı Çağrı Merkezi veya kendilerine en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne başvuru yapabilecek.