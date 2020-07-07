Kütük: Sadece parası olan stok yapabiliyor

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası'nın Başkanı Bayram Kütük, sosyal medya hesabından stokçulukla ilgili açıklama yaptı. Kütük yaptığı açıklamada, “Kaçak ve sarma sigara yayımlanan genelge ile kesin olarak yasaklandı. Haklı olarak yasaklandı çünkü kaçak sigara vatana, millete ve insanlığa ihanettir. Şimdi sigara firmaları aynı şeyi uygulamaktadır. Özellikle küçük esnafa sigara kısıtlamasına gidiyorlar. Kısıtlama dememden kastım 10 alana 1 veriyorlar. Zam söz konusu olduğunda ise sadece parası olan stok yapabiliyor” dedi.

“HERKES HER ŞEYİ SATAMAZ”

Kütük sözlerinin devamında ,”Bir işletme haftalık aldığı kadar ürün tedarik etmelidir. Sigara firmalarına ithafen haksız kazanç ve haksız rekabet ortamını kınıyorum. Esnaf zaten zor ayakta durabilmektedir. Günümüzde emek hırsızlığı adı altında herkes satış pazarlamacı oldu fakat herkes her şeyi satamaz. Küçük esnafımızın gücümüz yettiğince her daim yanındayız ve esnafın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.