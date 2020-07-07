Ödemezseniz, aracınız bağlanabilir!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), tüm araç sahiplerinin yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Ancak bazı istisnai hallerde bu kapsama giren araçlar vergiden muaf olmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti, motorlu kara araçlarında aracın trafik siciline tescili ile başlamaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin son tarihi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilmektedir. İki taksit uygulaması, vergi mükelleflerine büyük bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

Motorlu Taşıt Vergisi'nin ilk taksiti her yıl 1 Ocak - 31 Ocak tarih aralığında; ikinci taksiti ise 1- 31 Temmuz tarihleri arasında belirtilen bankalar kanalı ile ilgili hesaplara yatırılarak ödenmektedir. 2020 yılı Motorlu Taşıt Vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin 1- 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekmekte olup son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020’dir.

Bankalara ödeme yapmak istemeyen mükellefler ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden vergi ödemeleri yapabilirler. Motorlu Taşıtlar Vergisi peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartları ile taksitli bir şekilde ödenme imkanı bulunmaktadır.

MTV zamanında ödenmezse ne olur?

MTV borcunu ödemeyen mükelleflere öncelikle gecikme faizi uygulanmaktadır. Daha sonraki süreçte Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilmektedir. Gecikme faizi ile birlikte Motorlu Taşıt Vergisi ödemezse, tebliğ edilen uyarı dikkate alınmazsa sonraki süreçte Vergi Dairesi tarafından vergi mükelleflerinin banka hesaplarına haciz konulmaktadır.

Haciz işlemleri sonucu vergi konusu araç bağlanmaktadır. Motorlu Taşıt Vergisi borcu olan kişi, bu vergiyi gecikme faizi ile birlikte öder ve tüm borcunu kapatırsa haciz işlemleri durdurulmakta, haciz konulmuş ise haciz fekki yapılmaktadır.

MTV gecikme faizi ve 2020 gecikme faizi oranı

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gecikme faizi, MTV'nin ödenmemesi durumunda işletilen faiz olarak ifade edilebilir. MTV gecikme faiz oranı 2020 yılı itibari ile 1,6 olarak tespit edilmiştir. MTV ödemesini zamanında yatırmayarak geciktiren vergi mükelleflerine bu şekilde gecikme faizi uygulanarak cezai işlem yapılmaktadır.

Motorlu Taşıt Vergisi ödemek zorunda olan araçlar hangileridir?

Trafik şube ya da bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman ya da belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları MTV ödemekle yükümlüdür.