Chrome kullanıcıları dikkat!

Google'ın popüler arama motoru olan Chrome'u kullanan herkesi ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Güncelleme ile birlikte sekmeleri çok fazla açan kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarının şarjı çok daha az tükenecek. Bu da batarya ömrünün uzaması anlamına geliyor.

2 SAATE VARAN ARTIŞ

Chrome 86 sürümü ile birlikte aktif olarak kullanılmayan sekmelerde bulunan gereksiz JavaScript işlemler kısıtlanıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkileyecek. Örneğin 36 sekme açık bulunduğu bir örnekte laptop'ların batarya ömründe neredeyse 2 saate varan artışın yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

YENİ BİR ÖZELLİK DAHA GELİYOR

Diğer yandan dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olan Chrome, kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Hali hazırda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların sekmeleri daha kolay bir şekilde organize etmesine yardımcı oluyor. Aynı anda çok sayıda sekme ile çalışmak zorunda olan kullanıcıların yararlanabileceği özellik, kişilerin sekmeleri renk kodu ve isimler aracılığıyla gruplandırmasına ve bu sayede aralarında kaybolmadan çalışabilmesine imkan sağlıyor.