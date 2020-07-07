Polis memuru Gülmez için tören düzenlenecek

Edinilen bilgilere göre dün 17.30 sıralarında Kandıra Kerpe halk plajında denize giren polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (37) akıntıya kapıldı. Suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören cankurtaranlar müdahale ederek Gülmez’i denizden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENECEK

İzmit Karadenizliler Mahallesinde ikamet eden 1 çocuk babası,Yaşar-Fadime Gülmez çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yıllık polis memuru Muhammet Şahin Gülmez’in cenazesi bugün düzenlenecek törenle Karadenizliler Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karadenizliler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.