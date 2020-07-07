Polis memuru Gülmez için tören düzenlenecek

Edinilen bilgilere göre dün 17.30 sıralarında Kandıra Kerpe halk plajında denize giren polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (37) akıntıya kapıldı. Suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören cankurtaranlar müdahale ederek Gülmez’i denizden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
TÖREN DÜZENLENECEK
İzmit Karadenizliler Mahallesinde ikamet eden 1 çocuk babası,Yaşar-Fadime Gülmez çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yıllık polis memuru Muhammet Şahin Gülmez’in cenazesi bugün düzenlenecek törenle Karadenizliler Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karadenizliler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.