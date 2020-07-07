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07 Tem 2020 - 13:02- Gündem G: 07 Tem 2020 - 13:10

Şişecam Topluluğu’nda Yaz Stajı Online Yapılacak

Şişecam Topluluğu, yeni dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak COVID-19 salgını kapsamında aldığı önlemler doğrultusunda yaz dönemi stajı First Step’i online platforma taşıdı.

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Bu yıl 310 stajyer alımı yapılan program kapsamında Şişecam Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek stajların tamamı uzaktan erişimle, online olarak yapılacak. Üretim tesislerinde ve Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde ise stajyerler sadece haftanın belirli günlerinde tesislerde fiili olarak bulunacak. Bunun dışında tüm staj çalışmaları dijital olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle aldığı önlemler kapsamında 5 yıldır uygulamakta olduğu yaz dönemi staj programı First Step’i online platforma taşıyor. Bu yıl Şubat ayında tamamlanan başvuru süreci sonucunda yaz stajını Şişecam Genel Merkezi’nde yapacak olan üniversite öğrencileri staj dönemlerini uzaktan erişimle, online olarak tamamlayacak. Üretim tesislerinde ve Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde staj yapacak olan öğrenciler ise sadece haftanın belirli günlerinde tesislerde fiili olarak bulunacak. Bunun dışında tüm staj çalışmaları dijital olarak gerçekleştirilecek.

BU YIL 310 ÖĞRENCİ STAJ HAKKI KAZANDI

Başvuru süreci Şubat ayında tamamlanmış olan First Step yaz staj programı için bu yıl 6 bin 500 öğrenci başvuruda bulundu. 310 üniversite öğrencisi de Şişecam Topluluğu bünyesinde staj yapmaya hak kazandı. Şişecam Topluluğu üniversite öğrencilerinin kariyerlerine atacakları ilk adımda iyi bir deneyim elde edebilmeleri hedefiyle uygulamakta olduğu yaz staj programı First Step aracılığıyla üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine bir aylık staj imkânı sağlıyor.

Şişecam, bu program aracılığıyla üniversite öğrencilerinin üretim tesislerinde, Şişecam Genel Merkezi’nde ve Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde elde edecekleri staj deneyimi ile hem iş hayatını gözlemlemelerini hem de farklı birimlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl Topluluk bünyesinde pandemiye karşı önlem olarak yapılacak olan online stajın içeriğinde artırılmış gerçeklikle desteklenmiş online oryantasyon ve e-eğitimler, bölüm tanıtımları, ilham verici söyleşiler, vaka çalışmaları ve proje çalışmalarının yer alması hedefleniyor.

Şişecam, staj programları için değerlendirme sürecine katılan; ancak kontenjan sınırı nedeniyle staj imkanı bulamayan adayları için de 2 haftalık özel bir gelişim programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programa katılacak yaklaşık 550 stajyer adayına iş hayatına hazırlanırken faydalanabilecekleri bilgilerle donatılmış özel bir içerik sunulacak olan gelişim programı kapsamında stajyer adaylarının departman tanıtımları, mülakat hazırlık ipuçları, cv hazırlama teknikleri gibi pek çok konuda bilgi almaları sağlanacak.

ŞİŞECAM YÖNETİCİLERİ GENÇLERLE WEBİNAR'LA BULUŞUYOR

Yeni yeteneklerle bir araya gelmek ve gelişimlerini desteklemek için her yıl yaklaşık 30 üniversitede 80 farklı etkinlik gerçekleştiren Şişecam Topluluğu, bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında bu etkinliklerini de Nisan ayından itibaren dijitale taşıdı. Bu dönemde gençlik ajanslarının gerçekleştirdiği sanal kariyer fuarlarına katılarak öğrencilere staj programları hakkında bilgi veren Şişecam, aynı zamanda kendi dijital kampüs etkinlikleriyle de genç yeteneklerle temas kurmaya devam etti.

Şişecam Topluluğu, “Geleceği Birlikte İnşa Edelim” mottosuyla yola çıktığı Genç Yetenek Programı Together kapsamında uzun dönem proje stajı imkânı verdiği 116 üniversite öğrencisi ile bu yıl Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında webinarlar aracılığıyla birçok kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen bu dijital seminerlerde 22 oturumda 32 konuşmacı ağırlandı; 1400 dakika süren yayınları 3 binin üzerinde izleyici takip etti. Yayınlar süresince 250 yorum, öneri ve değerlendirme paylaşıldı. Risk Yönetiminden Stratejiye, Pazarlamadan Satışa, Mali İşler’den Sürdürülebilirlik’e kadar birçok farklı uzmanlığa sahip Şişecam yöneticileri gençlerle bir araya geldiği bu dijital toplantılarda deneyimlerini paylaştı.

13 ülkede faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu, gençlerle bir araya geldiği bu Webinar deneyimini şimdi de globale taşıyor.Haziran ve Temmuz aylarında Avrupa, Rusya, Mısır ve Hindistan’daki üretim tesislerinden yöneticilerini dijital oturumlar aracılığıyla gençlerle buluşturmayı planlayan Şişecam Topluluğu, “Her hafta 1 ülke” konseptli dijital seminerler düzenlemeye hazırlanıyor. Bir çok farklı ülkede gençlerle buluşmak için çalışmalarını sürdüren Şişecam Topluluğu, webinarlar aracılığıyla global deneyimlerini gençlerle paylaşmayı hedefliyor. Temmuz ayı sonuna kadar sürmesi planlanan bu dijital oturumların dili hem Türkçe hem de İngilizce olacak.

07 Tem 2020 - 13:02 - Gündem

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