O paylaşım 'ağır eleştiri'ymiş! Takipsizlik verildi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Berna Laçin, avukat Feyza Altun ve gazeteci Nevşin Mengü gibi isimleri tehdit ederek sosyal medya hesabı üzerinden çirkin bir paylaşım yapan Kadir G.'nin İzmit Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Camii Dernek yöneticisi olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım hakkında oyuncu Berna Laçin de savcılığa şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan Kadir G., hakkında “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, tehdit suçu bakımından atılı suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığını belirtildi. Takipsizlik kararında Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, söz konusu davranışın “ağır eleştiri niteliğindeki davranış”, “kaba söz” ve “kaba ve nezaket dışı hitap tarzı” olduğu belirtilerek, bu tür davranışların hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu. Kararda ayrıca, “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.