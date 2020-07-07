Bu kadar mı fark eder ?..

Kartepe Spor Merkezi bir gerçeği aha gözler önüne serdi Son yıllarda bayanların Fitness’a olan ilgisi ve vücut geliştirmenin de erkekler arasında yoğunlaşması sonrasında, bu spora olan ilgi arttı. Spora başlamadan önce fotoğraf çektiren gençler, daha sonraki fotoğraflarını da paylaşırken “İmkânsız diye bir şey yoktur” dedirtti ve herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Pandemi sonrasında çalışmalarının hızını artıran merkezlerden biri olan Kartepe Spor Merkezi’ni yöneten Umut Şengel, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

UMUT ŞENGEL YÖNETİYOR

Eşi Merve Şengel, eski milli karateci ve halen Kartepe Endüstri Meslek Lisesi’nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Umut Şengel, “Kendisi de yıllardır karate ile uğraştı. Ben de 1995 senesinden beri çeşitli amatör kulüplerde futbol oynadım, iki senedir de Uzuntarla Belediyespor da futbol antrenörlüğü yapıyorum” derken, çevresindeki amatör kulüplerin alt yapılarına da kapılarını ücretsiz açarak, onların spor yapmasına olanak sağlıyor. Kartepe Spor Merkezi Sarımeşe Spor Akademisi’nin de sponsorluğunu üstlenmiş bulunuyor.