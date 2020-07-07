Gökdeniz Milli Takım'da

Kocaelisporlu Gökdeniz Bayrakdar yine milli takımdaki yerini aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. U19 Milli Takımı, Elit Tur'da Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek. Maçların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Arda Akbulut (Trabzonspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor)
Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Halil Duman (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Yusuf
Can Esendemir (Niğde Anadolu FK), Süleyman Luş (Galatasaray), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Atakan Gündüz (Trabzonspor)
Orta Saha: Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Veysel Karani Ünal (Giresunspor), Emre Yıldız (Beşiktaş), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Doğukan Efe (Osmanlıspor), İlkay İşler (Beşiktaş), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Süer (Galatasaray), Taha Tunç (Trabzonspor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Efe Binici (Göztepe)
Forvet: GÖKDENİZ BAYRAKDAR (KOCAELİSPOR), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Eren Sami Dinkci (Werder Bremen), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.