Büyükakın tek liste istiyor KSD’yi öne çıkarıyor !..

Göreve gelir gelmez Kocaelispor’a ciddi şekilde dokunan ve transferin kaldırılmasında en önemli etken olan Büyükakın, başkanlığa Hüseyin Üzülmez’in gelmesinde de ön ayak oldu. Büyükakın, daha sonra da kulübün içine girerek destek çıkarken, en kritik anlarda da maddi etkisini hissettirdi. Tesisleri ziyaret eden başkan, sınırları da net çizerek herkese bu konudaki samimiyetini gösterdi. Beklenti içinde olanlara seslenen Büyükakın “Artık Türkiye’de profesyonel bir kulübe para aktarmak çok çok zor ve hatta imkânsız gibi. Benim bütçem buna yetmez. Süper Lig’deki ve hatta 1.Lig’deki Kocaelispor’u ben taşıyamam. O kadar param yok. Kulüp kendi gelirlerini sağlamalı, yönetimler elini cebine atmalı” demişti ve sözünün arkasında duruyor. Büyükakın, kulüpten herhangi siyasi bir rant beklentisi olmadığını da açık açık ifade etmişti.

TEK LİSTE… DEK KAYNAK…

Ağustos ayında yapılacak kongrede de, her zamanki gibi tek listenin çıkması gerektiği fikrini yineleyen Büyükakın, gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselene kadar tek yürek, tek bilek olarak hareket etmesi gerektiği görünü savunan akademisyen belediye başkanı, akademideki arkadaşlarını ve iş insanlarını devreye sokarak, Kocaeli Spor Sevenler Derneği’ni kuruluşunda da önderlik yaptı. Kocaelispor için tek düşüncesinin bir an önce Süper Lig’e yükselmesi olduğunu yakın çevresine de aktaran Büyükakın, derneğe otoparkları tahsis ederken, en büyük gelir kaynağını da sunmuş oldu. Genel kurula da tek listeyle gidilmesi için gelişmeleri titizlikle takip ediyor, şu an için müdahalede bulunmuyor.