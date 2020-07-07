Karamürselspor Baki ile devam

Karamürselspor, BAL 11.Grup’ta ilimizi temsil eden ve daha ilk sezonunda en başarılı Kocaelili olurken, Pandemi ertelemesinden en çok etkilenen takım da oldu. Sarı Lacivertliler, yeni sezon öncesinde de başarılı antrenör Cem Baki ile yeniden anlaştı. Yönetim kurulu konuyla ilgili açıklamasında “Kulübümüz 2020-2021 çalışmaları kapsamında teknik direktörümüz Cem Baki ile yeniden anlaşma sağladı. Bu yılki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen kulübümüz, hocamızın vereceği rapor doğrultusunda hafta boyunca iç transfer çalışmalarına devam edecek” dedi.