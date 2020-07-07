Üzülmez: Benden yana hiç sıkıntı yok!..

Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez önceki akşamki yönetim kurulu toplantısında “Benden yana hiç sıkıntı. Başkanlığa devam edebilecek güç ve enerjiye sahibim. Benle devam yola etmek isteyenler özelden yazabilir” dedi. Öte yandan transfer komitesi de belli oldu. Komitede İsmail Araç, Tümer Uslu, Bahadır Taşer, Bekir Halefler ve Yaşar Arslan yer aldı.
ÖNCELİK İÇ TRANSFER
Kocaelispor yönetimi önceki akşam, 1. Başkanvekili Bekir Halefler’in sahibi olduğu Halı Saha Tesisleri’nde bir araya geldi. Yönetimin öncelikli olarak iç transfer görüşmelerine başlayacak ve yeni sezonunun iskeletini belirleyecek. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile ilgili de kararsız olan yönetimin hoca konusunda kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
serhan - TRANSFER KOMİTESİNDEKİ İSİMLER KENDİ KENDİLERİ İLE ANLAŞAMIYORLAR FUTBOLCULARLA NASIL ANLAŞACAKLAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.