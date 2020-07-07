Üzülmez: Benden yana hiç sıkıntı yok!..

Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez önceki akşamki yönetim kurulu toplantısında “Benden yana hiç sıkıntı. Başkanlığa devam edebilecek güç ve enerjiye sahibim. Benle devam yola etmek isteyenler özelden yazabilir” dedi. Öte yandan transfer komitesi de belli oldu. Komitede İsmail Araç, Tümer Uslu, Bahadır Taşer, Bekir Halefler ve Yaşar Arslan yer aldı.

ÖNCELİK İÇ TRANSFER

Kocaelispor yönetimi önceki akşam, 1. Başkanvekili Bekir Halefler’in sahibi olduğu Halı Saha Tesisleri’nde bir araya geldi. Yönetimin öncelikli olarak iç transfer görüşmelerine başlayacak ve yeni sezonunun iskeletini belirleyecek. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile ilgili de kararsız olan yönetimin hoca konusunda kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.